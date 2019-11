Monete rare a antiche, dove venderle a Roma

I nostri lettori continuano a scriverci per chiedere dove poter far valutare e vendere le loro monete. Non tutti sono a conoscenza del reale valore delle monete che hanno. Il consiglio che diamo sempre è quello di rivolgersi ad esperti del settore che è possibile reperire gratuitamente presso i negozi di numismatica. Il problema reale è quello di trovare un negozio specifico nella propria zona e proprio per questo invitiamo i lettori a comunicarci dove risiedono per aiutarli nella ricerca di un negozio di numismatica nella zona. In questo articolo ci occuperemo dei negozi di Roma.

Dove vendere monete rare e antiche a Roma

Numismatica Filatelia Centrale snc 347 633 3697 Via dei Due Macelli, 106 interno portone, 00187 Roma RM

Moruzzi Numismatica 06 7151 0220 Viale dei Salesiani, 12A, 00175 Roma RM

VATICANARS Antiquariato e Numismatica 06 6476 0040 Borgo Vittorio, 85 A, 00193 Roma RM

Numismatica Merulana di Maurizio Ciccalotti 06 700 3493 Via Merulana, 167/A, 00185 Roma RM

Numismatica Filatelia Centrale snc 06 679 3959 Via dei Due Macelli, 106 interno portone, 00187 Roma RM

Diana Numismatica Srl 06 9727 0784 Via delle Quattro Fontane, 20B, 00184 Roma RM

Arci Luigi Filatelia Numismatica 06 9727 0784 Via delle Quattro Fontane, 20B, 00184 Roma RM

Filitalia di Santarossa Francesco 06 6880 1252 Piazza della Città Leonina, 00193 Roma RM

Pedoni Numismatica e Arte 06 3973 3744 Via Vespasiano, 7, 00192 Roma RM

Numismatica 06 445 7560 Via Giovanni Giolitti, 103, 00185 Roma RM

Interfinum Filatelia e Numismatica 06 687 4315 Borgo Santo Spirito, 14, 00193 Roma RM

Romanphil Srl 06 3936 7024 Via delle Fornaci, 16, 00165 Roma RM

Romacoins 328 611 2790 Via Rasella, 32, 00187 Roma RM

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest