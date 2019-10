Monete rare e antiche, RDC, esenzione bollo auto, Bonus 513 euro, rottamazione, assunzioni, mutuo, uso contante, legge Bilancio 2020, Pagodil, Curriculum vitae

Nella rassegna di affari di oggi, 22 ottobre 2019, gli argomenti toccati sono rottamazione, assunzioni, mutuo, uso contante, Legge Bilancio 2020, Pagodil, Curriculum, bonus 513 euro, Monete rare, reddito di cittadinanza, esenzione bollo auto: tutte le notizie della giornata.

Monete rare

Continuano ad arrivarci centinaia di messaggi al giorno sul nostro numero Whatsapp di lettori che ci chiedono consigli sul valore delle monete antiche, rare , in lire e in euro. Ribadiamo, prima di procedere alla risposta, che noi non siamo interessati all’acquisto e alla vendita di monete ma ci limitiamo semplicemente a dare un consiglio alle persone che ce lo chiedono, cercando, poi, di indirizzare le stesse a persone più esperte di noi nella valutazione.

Esenzione bollo auto

Le persone disabili in possesso della legge 104 art. 3 comma 3, possono fare richiesta di numerose agevolazioni fiscali, specialmente nel settore auto. Infatti, la normativa prevede la possibilità di poter fruire su domanda dell’esenzione del bollo auto e del posto auto personale. Purtroppo, non è sempre semplice avere queste agevolazioni in quanto ci sono precise regole da rispettare, analizziamo quali sono rispondendo ai nostri lettori.

Reddito di cittadinanza

Abbiamo più volte argomentato quali spese possono essere effettuate con il Reddito di cittadinanza, che ricordiamo è una misura destinata a ridurre la povertà e creare nuovi posti di lavoro. Nello specifico il Ministero del lavoro e delle politiche sociale chiarisce come la card del Reddito di cittadinanza può essere usata. Scopri come: Reddito di cittadinanza per acquisto mobili a rate, bollo auto, bollette, le Faq aggiornate

Bonus 513 euro

La settimana scorsa vi abbiamo parlato dell’emendamento presentato sull’indennizzo commercianti, chiamato “Bonus di 513 euro” o “Rottamazione licenze” quale indennizzo per chi ha dovuto chiudere l’attività. Questo bonus viene riconosciuto mensilmente è permette di arrivare all’età pensionabile. Le ultime notizie vedono la pubblicazione dell’emendamento che include nella misura anche coloro che hanno cessato l’attività nel 2017/2018. Finalmente parere positivo dal Mef e dalla commissione bilancio, oggi ci sarà l’approvazione in Senato.

Curriculum Vitae

Il Curriculum vitae è un documento importantissimo da utilizzare nella ricerca di un lavoro che da subito un’idea di quello che siamo e di quali sono le nostre capacità in funzione delle esperienze pregresse e degli studi effettuati, ma anche degli hobby e delle passioni accumulate nella vita. Cerchiamo di capire qual è il curriculum adatta per ogni occasione.

Pagodil

Dopo il nostro articolo sul pagamento dilazionato con Pagodil, sono stati moltissimi i lettori che ci hanno scritto per chiedere informazioni al riguardo. Cercheremo, quindi, di spiegare di cosa si tratta rispondendo alle varie domande che ci sono pervenute sul nostro numero Whatsapp su Pagodil, il metodo di pagamento rateale che non prevede tassi di interesse e altri costi.

Legge Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 è stata approvata, il 15 ottobre, dal Consiglio dei Ministri salvo intese e con essa anche il testo del Decreto fiscale. Ci sono al suo interno molte novità come anche molte conferme. Il 30 settembre è stata approvata la NADEF (Nota di Aggiornamento) già in questa si potevano osservare le varie novità che sono poi confluite nel documento della nuova legge di Bilancio. Nella NADEF già erano state inserite le misure, le previsioni di crescita che hanno formato il punto di partenza del documento della finanziaria approvato successivamente.

Uso contante

Con la nuova manovra il popolo italiano si chiede cosa cambierà con le nuove regole sull’uso del contante, la prima scommessa è sull’equazione meno contanti meno evasione, ma cosa cambia quando si va al supermercato o si va in Banca. Altro problema da superare è la capacità del sistema economico di adeguarsi a questa svolta, la prima è con le Banche, ridurre le commissioni praticate per i pagamenti elettronici e il loro eventuale azzeramento per importi minimi.

Rottamazione

Arrivano importanti novità sulla Rottamazione ter e il saldo e stralcio, diventano “fai da te”. Prevista una nuova funzione che sarà inserita sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Con questa nuova funzione i contribuenti che vedranno accolte le domande presentate per l’accesso alle due sanatorie dei debiti a ruolo potranno, infatti, decidere di effettuare il pagamento solo per alcuni dei carichi compresi nella originaria dichiarazione di adesione.

Assunzioni

Offerte lavoro OVS

Nuove e numerose assunzioni OVS in vari settori, per addetti vendita, magazzinieri e altre figure professionali. OVS nata negli anni 70, oggi rappresenta un brand leader nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino, diventata una delle aziende storiche italiane del settore, sta ricercando personale da inserire in diversi punti vendita in Italia.

Offerte lavoro Italo

Italo Treno è un servizio NTV, fondata da Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, Giuseppe Sciarrone e Giovanni Punzo, che rappresenta un servizio ormai affermato di concorrenza a Frecciarossa Trenitalia. Ci saranno nuove assunzioni, esattamente 500 nuovi posti previste per il triennio 2019-2021.

Mutuo

Non è mai stato così conveniente acquistare casa come in questo periodo. Infatti i valori di Euribor ed Eurirs, che sono i tassi stabiliti dalla Bce a cui si riferiscono i tassi dei mutui ipotecari a tasso fisso o variabile, continuano ad andare giù. Oggi i miglior mutui hanno un tasso sia variabile ma anche fissi al disotto dell’1%. Si evidenzia in questo periodo anche un altro fenomeno, quello che il tasso fisso è equiparato al tasso variabile.

