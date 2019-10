Monete rare e valore, mutuo casa, pensione subito, prezzi magazzini e terreni, anf, Ape sociale anticipo, congedo straordinario per 2 familiari: tutte le novità

La rassegna di affari e disabilità di oggi, domenica 13 ottobre 2019, riguarda i seguenti argomenti: il valore di determinate monete rare, mutuo della casa in costruzione, come andare in pensione subito, assegni familiari, pensione ape sociale e congedo straordinario retribuito per 2 familiari. Vediamo tutte le novità della giornata.

Valore monete e banconote

Il valore delle monete e delle bnconote sembra interessare moltissimo i nostro lettori e nell’articolo di oggi parliamo di quanto valgono le 500 lire d’argento di Giovanni Paolo II, le 1000 lire di carta di Maria Montessori, alcune monete del Regno d’Italia e riproponiamo il video che mostra i 2 euro il cui valore supera anche i 500 euro. Per approfondire questi argomenti leggi: Valore 500 lire in argento, 1000 lire di carta con la Montessori, monete Regno d’Italia e video dei 2 euro che valgono

Mutuo casa in costruzione

Il mutuo casa è un argomento sempre più interessante, che coinvolge più categorie di persone e sempre più situazioni diverse da affrontare. Si sempre più alla ricerca di un mutuo a condizioni favorevoli che possa soddisfare le nostre esigenze, che possono essere delle più svariate, anche perché ogni famiglia ha una situazione reddituale e familiare diversa.

Per approfondire si può leggere: Mutuo casa costruzione: ecco come richiedere le agevolazioni

Valutare ufficio o magazzino per la vendita

Anche per uffici e magazzini bisogna calcolare la superficie commerciale, con la seguente formula: valore di mercato = superficie commerciale x quotazione al metro quadrato x coefficienti di merito. Occorre poi moltiplicare la superficie per il quoziente a metro quadro, da reperire sul sito dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione un’apposita banca dati. Bisogna inserire l’indirizzo dell’immobile per avere la quotazione relativa. Il valore ottenuto, viene considerato come valore base a cui verrà calcolato con segno negativo o positivo il coefficiente di merito.

Per saperne di più: Come valutare il prezzo di vendita di magazzini e terreno in poche mosse

In pensione subito

Molti nostri lettori non lo sanno ma sono in possesso dei requisiti per poter accedere al pensionamento con l’Ape sociale. Purtroppo la misura è in scadenza il prossimo 31 dicembre e la domanda di accesso al beneficio può essere presentata soltanto entro il 30 novembre.

Per approfondire: In pensione subito con domanda entro il 30 novembre: ecco con quale misura

ANF per genitore è possibile?

I genitori percepiscono gli assegni al nucleo familiare per i figli a loro carico. Ma è possibile il contrario? Può un figlio percepire assegni familiari per un genitore disoccupato a carico? La normativa al riguardo è piuttosto chiara, vediamo cosa prevede nell’articolo: Assegni familiari: può percepirli un figlio con genitore disoccupato a carico?

Ape sociale e restituzione

Una nostra lettrice preoccupata ci ha chiesto se all’accesso alla pensione di vecchiaia dovrà restituire i soldi che le sono stati anticipata durante la fruizione dell’Ape sociale. Sappiamo bene che l’APe volontario è a carico del richiedente, ma l’Ape sociale ha un costo per chi vi ha aderito?

Per approfondire leggi: Pensione Ape sociale: i soldi anticipati vanno restituiti?

Congedo straordinario per 2 familiari

Il congedo straordinario può essere fruito dal lavoratore dipendente per assistere un familiare con grave disabilità per un massimo di 2 anni, percependo un’indennità pari all’ultima retribuzione prima del congedo. Ma se i familiari da assistere sono più di uno cosa accade? Vediamo cosa stabilisce la legge 151 che regola il congedo straordinario retribuito nell’articolo Congedo straordinario retribuito: i 2 anni si possono dividere per 2 familiari?.

