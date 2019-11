Monete rare: il mistero dei 50 centesimi del 2007

Per dare un’informazione a livello globale sul valore delle monete e su curiosità riguardanti l’argomento, trattiamo, in questo articolo, il valore dei 50 centesimi del 2007, una moneta che rappresenta una sorta di mistero per il mondo della numismatica, cerchiamo di capire il perchè.

50 centesimi del 2007

Le monete da 50 centesimi del 2007 sono sparite. Se anche controllate tutte le monete da 50 centesimi che vi capitano sotto mano potrete notare che le monete del 2007 non si trovano in circolazione.

E questo rappresenta un bel mistero perchè la Zecca di Stato nel 2007 ha messo in circolazione quasi 5 milioni di monete da 50 centesimi. Come mai allora non si trovano monete da 50 centesimi del 2007 in circolazione?

Dopo aver parlato delle monete da 2 euro che possono valere fino a 1650 euro, oggi affrontiamo il mistero delle monete da 50 centesimi del 2007.

Dove sono finite le monete del 2007?

La scomparsa di quasi 5 milioni di monete del 2007 ha portato alla formulazione di diverse ipotesi che vengono riportate dal sito moneterare.net.

Vediamone alcune (anche dal carattere complottistico):

La prima ipotesi vuole che le monete messe in circolazione nel 2007 non abbiano avuto una distribuzione uniforme rendendo la moneta rara in alcune regioni. La teoria, ovviamente, non regge poichè in 12 anni con i vari pagamenti si sarebbe ottenuta una distribuzione omogenea.

Altra ipotesi vuole che le monete da 50 centesimi del 2007 non siano mai state distribuite (e che saranno, prima o poi messe in circolazione). Non regge neanche questa ipotesi poichè qualcuno queste monete le ha trovate e, di conseguenza, sono state distribuite.

La terza ipotesi, che sembra la più plausibile, sostiene che sono state messe i circolazione molte meno monete rispetto a quelle dichiarate e per questo motivo è così difficile trovarle.

Ma quanto vale una moneta da 50 centesimi del 2007? Il valore di questa moneta e di 20 volte il suo valore nominale. Si tratta di 10 euro, una cifra che non ha mai cambiato la vita a nessuno.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.