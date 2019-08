Morire mentre si fa la doccia, vittima una donna di Palermo

Davvero una triste storia quella che è accaduta a Palermo, in particolare, nella città di Partinico, dove la vittima di questa brutta storia è una donna la quale è morta folgorata da una scarica elettrica mentre si faceva la doccia. Per la precisione, il triste episodio è accaduto nel giorno 25 agosto, quindi domenica scorso, e la sua notizia ancora fa eco in quanto è davvero stata una morta molto assurda. Non si sa nulla di certo su quello che è accaduto, sappiamo soltanto che la donna lascia una famiglia. Diamo un’occhiata più da vicino alla storia che ha visto per protagonista questa sfortunata donna.

Una donna muore mentre fa la doccia, l’assurda morte in provincia di Palermo

Come abbiamo già detto sopra, la tragedia si è consumata in una cittadina nella provincia di Palermo, precisamente nella cittadina di Partinico.

La protagonista, la vittima di questa triste storia era Giuseppa Saputo, un’anziana donna di 78 anni, che nella giornata del 25 agosto è venuta a mancare drammaticamente mentre si faceva la doccia, in un modo davvero assurdo.

Dopo la morte della donna, è stata fatta una prima indagine dove è emerso che la donna stava facendo la doccia, nello stesso consueto orario, quando ad un certo punto c’è stata una scarica elettrica che non le ha lasciato il tempo di fare nulla.

Donna muore in provincia di Palermo, l’epilogo

Sono arrivati sul luogo della morta i carabinieri e i sanitari del 118, nell’abitazione della pensionata a Balestrate, in località Passerello, e non c’è stato nulla da fare se non constatare la morte della signora Giuseppa.

Si sa soltanto, dalle prime indagini, che la scarica elettrica sia stata causata dal cattivo, se non mancato, funzionamento dell’impianto salvavita.

