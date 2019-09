Moto GP: Il GP di Misano 2019, vittoria di Marquez

Moto GP: 13esima gara della stagione con Marquez che guida e comanda la classifica del campionato davanti Dovizioso e Rins. Lo spagnolo punta alla sua sesta vittoria allungando e avvicinandosi sempre più a mettere la parola fine a questo mondiale.

Moto GP: griglia di partenza

Maverick Vinales Pol Espargaro Fabio Quartararo Franco Morbidelli Marc Marquez Andrea Dovizioso Valentino Rossi Alex Rins

La Gara

In partenza subito un brivido per Marquez che perde l’equilibrio ma riesce comunque a rimanere sulla moto e portarsi nella sua posizione di partenza. Le posizioni, a parte Espargaro che non parte molto bene, rimangano per gran parte invariate. Dopo i primi 7 giri troviamo Quartararo al comando seguito da Marquez e Vinales. Più staccati invece Morbidelli e Rossi. Una delle gare più noiose finora in questo motomondiale soprattutto se la mettiamo sull’aspetto dei sorpassi e delle emozioni. Perchè? Le prime 6 posizioni, ovvero le più importanti con i piloti più competitivi, dal ventesimo fino all’ultimo giro rimangono invariate. Solo all’ultimo giro il “Cabroncito” decide di svegliarsi e inizia a duellare con “El Diablo” Quartararo per la prima posizione. Come da copione, il 7 volte campione del mondo della motogp si fa rispettare mettendo a segno un sorpasso da manuale e chiudendo lo spazio all’ultima curva ad un italo-francese comunque da applausi alla sua prima stagione in motogp.

Moto GP: Posizioni Finali