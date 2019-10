MotoGP: Marc Márquez vince a Motegi davanti a Quartararo e Dovizioso

Marc Márquez ha ottenuto la vittoria nel GP del Giappone, gara di casa per la Honda. Il pilota di Cervera ha dominato il test dall’inizio alla fine e non ha dato alcuna possibilità ai suoi rivali di lottare per la vittoria.

Fabio Quartararo è arrivato secondo, risultato che è servito a certificare la sua condizione di miglior “debuttante” dell’anno in MotoGP, mentre Andrea Dovizioso è arrivato terzo dopo aver vinto il duello diretto con Maverick Viñales.

Caduta di Valentino Rossi e nuova gara da dimenticare per Jorge Lorenzo, che è finito di nuovo fuori dalla zona punti.

Marc Márquez partito dalla pole ha confermato fin da subito la prima posizione. Dietro, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Maverick Viñales sono stati impegnati in una battaglia che, nonostante il fatto che “El Diablo” abbia preso il primo posto di Marc per alcuni istanti, ha finito per garantire la fuga del pilota Honda.

Senza opposizione, Marc Márquez ha ottenuto la vittoria a Motegi, dando alla Honda la vittoria nella sua corsa in casa. Fabio Quartararo è stato secondo, anche se con alcuni problemi di fronte alla pressione finale di un Andrea Dovizioso che ha ottenuto il terzo posto.

Maverick Viñales ha tagliato il traguardo in quarta posizione, con Cal Crutchlow che ha raggiunto il quinto posto battendo Franco Morbidelli all’occhio vigile di un Alex Rins che ha dovuto accontentarsi del settimo posto. Joan Mir, Danilo Petrucci e Jack Miller hanno completato la “top 10” per la caduta di Valentino Rossi.

