MotoGP, orari GP Giappone-Motegi 2019: come vedere gratis qualifiche e gara in tv

A Motegi, dal 18 al 20 ottobre 2019 sarà di scena il weekend del GP Giappone, sedicesima prova del mondiale MotoGP. Mancano 4 gare al termine della stagione, Marquez si è già laureato campione del mondo a Buriram, con la vittoria ottenuta in gara nel GP di Thailandia. Dovizioso occupa il secondo posto nella classifica piloti, una posizione dificilmente attaccabile, visto i 48 punti di vantaggio su Rins, i 52 su Vinales, i 53 su Petrucci, i 70 su Rossi e infine i 72 su Quartararo. Sono questi i piloti che lotteranno per salire sul gradino più basso del podio nel mondiale MotoGP 2019.

Orari MotoGP Motegi 2019 (diretta Sky)

Orari un po’ scomodi per gli appassionati della classe regina del Motomondiale che vogliono seguire in diretta tv e streaming il GP del Giappone 2019, con tutte le sessioni ufficiali che saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP. Si parte venerdì 18 ottobre con le prime due sessioni di prove libere, rispettivamente alle 3:50 e alle 8:05 (ora italiana). Sabato 19 ottobre ancora sessione notturna per l’Italia, con la FP3 che inizia alle 3:50. Qualifiche mattutine dalle 8:05 (Q2 alle 8:30). Domenica 20 ottobre, il Warm Up si disputa alle 2:40, infine la partenza della gara del GP Giappone alle 8:00.

Come vedere qualifiche e gara di Motegi gratis

Coloro che non hanno la possibilità di seguire la diretta tv di qualifiche e gara del GP Giappone 2019, potranno vedere in chiaro e quindi gratis, ma solo in differita, le qualifiche di sabato 19/10 su TV8 dalle ore 14 e la gara di domenica 20/10 alle ore 14 e sempre su TV8.

