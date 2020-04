MotoGP: Petronas aspetta di capire cosa vuole Valentino Rossi

Quando il team Yamaha ha deciso che non poteva aspettare che Valentino Rossi decidesse il suo futuro in MotoGP e ha fatto firmare Fabio Quartararo, ha promesso di dare all’italiano un posto nella sua squadra satellite se dovesse correre nel 2021. Ma quella promessa significava che Yamaha ha passato l’incertezza sul futuro di Rossi al team Petronas, che non può ora completare la sua gamma di piloti 2021 fino a quando il Dottore non prenderà la sua decisione. Sarebbe stato un grosso problema se la stagione fosse iniziata in tempo, dal momento che molti dei migliori piloti avrebbero potuto firmare prima della scadenza approssimativa di Rossi a giugno.

Petronas aspetta di capire le intenzioni di Valentino Rossi per decidere i suoi piloti nei prossimi anni

Valentino Rossi voleva usare le prime 6-7 gare di apertura per giudicare la sua competitività. Ma se il nove volte campione del mondo avesse deciso di ritirarsi, Petronas avrebbe dovuto affrontare una corsa per riempire il posto che Yamaha gli aveva “riservato”. Invece, il ritardo del coronavirus significa che attendere Rossi probabilmente non sarà un grosso problema per Petronas, con la maggior parte dei colloqui sui contratti dei piloti attualmente in sospeso. Sembra anche quasi certo che il 41enne sceglierà di continuare nel 2021, essendo naturalmente riluttante a terminare la sua illustre carriera con una breve stagione di dieci gare, nella migliore delle ipotesi.

Ma c’è ancora molto da discutere sul potenziale accordo di Petronas con Rossi. In effetti, il team principal della squadra di Sepang Razlan Razali ha dichiarato che non ha ancora avuto alcun contatto diretto con l’italiano o il suo management. Sembra che sia Yamaha che Petronas debbano approvare la formazione dei piloti del team satellite. Supponendo che entrambi concordino sul fatto che Valentino Rossi alla Petronas sia la mossa giusta, ci sarebbero ancora altri problemi da risolvere.

È noto che Rossi stipulerebbe in quel caso un “contratto di fabbrica” ​​se continuasse, il che significa presumibilmente che Yamaha continuerà a pagare i suoi stipendi e i costi per la sua moto. Questo però potrebbe creare qualche problema a Quartararo visto che Rossi presumibilmente porterebbe via con se alcuni tecnici di Yamaha. Vedremo dunque se nei prossimi mesi il futuro di Rossi sarà chiarito del tutto e se tutte queste questioni saranno risolte.

