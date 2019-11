MotoGp, prove libere Sepang: Quartaro si piazza 1°

MotoGp è stato tempo di prove libere a Sepang, Malesia. In nottata si sono eseguite le gare libere che hanno visto il francese Fabio Quartaro piazzarsi in pole position, con il miglior tempo, bene anche gli italiani alle sue spalle.

MotoGp, prove libere Sepang: Marquez chiude al 13° posto

Sarà giornata di matchpoint quella che attenderà lo spagnolo nella prossima gara di MotoGp Sepang, domenica, ma nelle prove libere non si è piazzato esattamente nel migliore dei modi. Su Sky Sport la gara della MotoGP domenica inizia alle 8, ma già alle 7.15 sarà trasmessa da Sepang Paddock Live, alle 7.30 tutti in griglia di partenza con Grid. Dal pre al post GP: in Zona Rossa spazio alle interviste dei protagonisti e agli approfondimenti.

Il record è però roba di Quartaro, il francese infatti sbanca tutti, con un tempo decisamente invidiabile, dietro di lui si piazzano tre italiani, tra cui “il dottore” Valentino Rossi che si classifica 4°. Ma tutto ciò, è solo l’antipasto di ciò che gli appassionati di moto assisteranno domenica 3 novembre nella prossima gara di MotoGp Sepang.

Scopriamo i 20 piazzamenti del MotoGp prove libere Sepang

1 Fabio QUARTARARO 1’58.576

2 Andrea DOVIZIOSO 1’59.206

3 Valentino ROSSI 1’59.284

4 Franco MORBIDELLI 1’59.502

5 Jack MILLER 1’59.593

6 Aleix ESPARGARO’ 1’59.707

7 Cal CRUTCHLOW 1’59.711

8 Francesco BAGNAIA 1’59.774

9 Maverick VINALES 1’59.845

10 Alex RINS 1’59.849

11 Joan MIR 1’59.984

12 Danilo PETRUCCI 2’00.057

13 Marc MARQUEZ 2’00.215

14 Johann ZARCO 2’00.268

15 Karel ABRAHAM 2’00.477

16 Pol ESPARGARO’ 2’00.658

17 Jorge LORENZO 2’00.705

18 Andrea IANNONE 2’01.190

19 Mika KALLIO 2’02.017

20 Hafizh SYAHRIN 2’02.429

