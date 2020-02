Motor Show di Ginevra 2020 annullato: colpa del Coronavirus

E’ stato cancellato il Salone dell’auto di Ginevra, la 90° Kermesse si sarebbe dovuta svolgere dal 5 al 15 marzo, al momento il Coronavirus vieta eventi che prevedono più di mille persone a causa del Coronavirus. Erano solo voci, ma ora la notizia è stata confermata. Gli organizzatori dichiarano: “Una perdita tremenda, tutti i biglietti già acquistati saranno tutti rimborsati”.

Motor Show di Ginevra: annullato per Coronavirus

Sono notizie di stamattina che in Svizzera si sono registrati dei casi di Coronavirus, e per questo i dirigenti del Motor Show hanno deciso di cancellare il Motor Show di Ginevra. La Svizzera ha deciso di seguire le stese direttive che ha messo in vigore la Germania, fino al 15 marzo il divieto delle riunioni che riguardano sia i privati che i pubblici, e il divieto a manifestazioni o riunioni che comprendono più di mille persone.

Questo Motor Show era molto atteso da milioni persone provenienti da tutta Europa e dal Mondo, erano già annunciati molte novità e lanci di nuove auto e la visione di tecnologie molto avanzate e sofisticate che servono a garantire la sicurezza e l’ecologia del futuro. Quest’anno al Salone di Ginevra erano attese circa 100 anteprime mondiali, in primis la Fiat 500 elettrica e un nuovo Suv Toyota.

Ogni anno il Salone racchiude almeno 500mila visitatori, è molto rammaricato il Presidente della Fondazione che è anche l’addetto all’organizzazione del salone, ma dichiara anche che la salute sia dei partecipanti che degli espositori viene prima di tutto.

Questa situazione, parliamo del Coronavirus è un caso di forza maggiore e una perdita molto importante per tutti quelli che avevano investito, e non poco, per la kermesse e la loro presenza a Ginevra.

I biglietti già acquistati saranno rimborsati, le modalità saranno comunicate al più presto.

In Svizzera si parla di una misura inedita, ma necessaria per garantire una protezione effettiva per tutte le persone che si trovano in Svizzera e per tutta la salute pubblica. Disdette quasi totali di prenotazione degli alberghi e strutture varie.

