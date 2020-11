Bollo auto come verificare il pagamento

Bollo auto puoi verificare il pagamento tramite i siti dell’Agenzia dell’Entrate e dell’ACI

Bollo Auto: hai comprato un’auto usata e vuoi controllare se il pagamento del bollo è stato effettuato? Hai ricevuto una cartella esattoriale e non ricordi se hai pagato il bollo o hai perso la ricevuta? Ecco come fare e i siti da consultare per verificare comodomente da casa, senza fare inutili file.

Bollo auto verifica pagamento sito Agenzia dell’Entrata

Uno dei siti dove puoi verificare se i bolli della tua auto fossero stati già pagati o meno è il portale dell’Agenzia dell’Entrata. Qui bisogna procedere in due modi diversi in base alla regione di residenza. Se sei residente nelle seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia oltre che per le Regioni Marche e Valle D’Aosta, il sito dell’Agenzia dell’Entrata mette a disposizione una sessione del sito Interrogazione pagamenti effettuati dove dovete compilare un modulo inserendo la Regione beneficiaria, la categoria del veicolo, la targa del veicolo e l’anno di pagamento da verificare.

Per chi risiede in altre regioni può verificare il bollo auto sul sito dell’Agenzia dell’Entrate usufruendo di un’altra sessione del sito “Calcolo del bollo con la formula completa” disponibile per tutte le altre regioni, tranne per la provincia autonoma di Bolzano. Anche qui va compilato un modulo con i seguenti dati: categoria del veicolo, targa del veicolo, regione di residenza, mese di scadenza, anno di residenza, mesi di validità.

Questo servizio di controllo bollo auto dell’Agenzia dell’Entrate è accessibile dall’utente dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 24:00.

Bollo auto verifica pagamento sito ACI

L’utente, oltre al sito dell’Agenzia dell’Entrate, può utilizzare anche il portale dell’ACI. Tramite il sito Aci l’utente oltre a controllare il bollo auto può effettuare anche il pagamento. La sessione per effettuare tutto ciò è Calcolo del bollo dove è necessario compilate i campi con i seguenti dati: Tipo di Pagamento, regione di residenza, tipo di veicolo, targa. IL sito ti fornisce informazioni sull’importo da pagare, se va pagato o è già stato pagato.

Bollo auto quando pagarlo

Ricordiamo quando pagare il bollo auto: esso va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza, per i veicoli nuovi invece il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese di Immatricolazione, se il veicolo fosse stato immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese il bollo va pagato entro il mese successivo.