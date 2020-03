Motorola Edge+ 5G: fotocamera da 108 megapixel

Gli ultimi rumors a braccetto con le ultime indiscrezioni, rivelano una fotocamera da 108 megapixel per il nuovo Motorola Edge+ 5G. Scopriamo un po’ di caratteristiche del nuovo smartphone in arrivo.

Motorola Edge+ 5G: caratteristiche della fotocamera

Dovrebbero essere tre le fotocamere posteriori, oltre alla fotocamera principale da 108 MP ce ne saranno altri due rispettivamente da 16 e 8 MP. Mentre la fotocamera frontale incorporata al display (con foro nell’angolo superiore a sinistra) avrà molto probabilmente un sensore da 25 megapixel. Ma le caratteristiche dello smartphone non terminano certo alla qualità della fotocamera. Scopriamo gli altri rumors in questione.

Motorola Edge+ 5G ulteriori caratteristiche

Il Motorola Edge+ 5G avrà uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione full HD+. Nella componente hardware troviamo un processore octa core Snapdragon 865, un modem Snapdragon X55 con connettività 5G, una capienza di 8/12 GB di RAM, ed uno storage di 128/256 GB. Avrà lettore di impronte digitali in-display, una buona batteria da 5170 mAh con ricarica rapida. Incorporato vi sarà il recente sistema Android 10. Si può dare conferma della vendita che avverrà anche in Europa, anche se non è ancora certa la sua uscita in Italia, ma soprattutto non vi sono date e prezzo di lancio. Si prevede una buona riuscita, ad ogni modo sul versante delle vendite tra gli smartphone di fascia medio alta. Presto ne sapremo ancora di più sulla questione.

