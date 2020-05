Motorola Edge: regalo di 50 Euro su Amazon

Lanciato circa un mese fa, il nuovo Motorola Edge approda su Amazon con un offerta regalo di 50 euro sulla vendita. Scopriamo prezzo di vendita e caratteristiche dello smartphone in questione.

Motorola Edge in offerta su Amazon

Approdato fresco fresco nello store di Amazon il nuovo e atteso Motorola Edge sarà venduto ad un prezzo di 699,99 euro sul portale dell’ e-commerce per eccellenza. Ma, il sito ha pensato bene di regalare un buono di 50 euro spendibili entro il 31 luglio del 2020, per chi acquisterà il dispositivo. Insomma, un’ occasione abbastanza succulenta per approfittare dell’approdo del nuovo smartphone in vendita in Italia da poco. Una tentazione per prendere due piccioni con una fava, su Amazon. Certo è una spesa non da poco, quella in questione, ma piuttosto vantaggiosa.

Caratteristiche tecniche dello smartphone

Ecco, dunque, una rapida occhiata alle specifiche tecniche del Motorola Edge.

Display: FHD+ OLED da 6,7 pollici | Display Endless Edge | Velocità di refresh 90H

Dimensioni: 161,07 x 71,38 x 9,6 mm

Peso: 188 grammi

Sistema operativo: Android 10

Processore: octa-core Qualcomm Snapdragon 765

CPU: Adreno 620

Memoria interna: 128 GB (espandibile fino a 1T con scheda microSD

Sensori: Accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, luce ambientale, sensore hub, lettore di impronte digitali

Inoltre, lo smartphone si completa di lettore di impronte digitali sul display e sblocco con Face ID. ha una batteria da 4500 mAh con Ricarica TurboPower da 18W ed una fotocamera principale da 64 MP (f/1.8, 0.8µm), tecnologia Quad Pixel per 1.6um, obiettivo ultra-grandangolare e fotocamera Macro Vision, 16 MP (f/2.2, 1.0µm), Ultra-grandangolare FOV 117°, teleobiettivo 8 MP (f/2.4, 1.12µm), zoom ad altissima risoluzione 2x, Sensore Time of flight. In ultimo, ma non ultima, la fotocamera frontale con sensore da 25 MP. Insomma, se siete pronti a cambiare smartphone e a volervi regalare 50 euro di bonus in acquisto, non vi resta che accorrere su Amazon e dare un occhio attento al Motorola Edge in vendita.

