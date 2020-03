Mozzarella: ecco alcune marche che si “aiutano” con acido citrico e senza caglio

Un nuovo test fatto sulla mozzarella ci svela come ci siano alcune marche che si “aiutano” con acido nitrico e senza caglio. Teniamo presente che per fare la mozzarella gli ingredienti sono latte intero, caglio, sale e fermenti lattici. Da alcuni esami fatti però è risultato come molte di queste mozzarelle esaminate contengano acido nitrico e senza caglio, varianti consentite dalla legge, ma che vanno a discapito della qualità del prodotto.

Mozzarelle con acido nitrico e senza caglio: ecco le marche incriminate

Il test è stato effettuato su 14 marche vendute sia al dettaglio nei maggiori supermercati o discount o distribuite tramite la spesa online. Ecco le marche esaminate:

Bontà bianca Brimi mozzarella palla Carrefour Mozzarella Coop Cuomo fior di latte Esselunga fior di latte mozzarella Galbani Santa Lucia mozzarella Granarolo mozzarella Mozzarella land Pascoli italiani Pettinicchio mozzarella fior di latte Sabelli mozzarella Selex mozzarella Vallelata mozzarella fresca

I fattori valutati dagli esperti sono gli ingredienti e la provenienza latte. I risultati di queste analisi hanno confermato che su 6 di queste marche, contenevano acido citrico, correttore di acidità, consentito dalla legge ma che viene dato come “aiutino”. Non solo, l’acido nitrico serve a nascondere un tipo di latte di scarsa qualità.

Le marche considerate migliori nonostante non abbiano l’acido nitrico ma che comunque contengono il caglio, risultano essere le migliori, e sono le seguenti:

Mozzarella Coop (latte italiano) Pettinicchio mozzarella fior di latte (latte italiano) Pascoli italiani (latte italiano) Mozzarella Carrefour (latte di paesi UE trasformato in Italia) Cuomo fior di latte (latte italiano) Mozzarella Sabelli

Tre marche delle mozzarelle analizzate non presentavano il caglio come ingrediente, il loro intento è quello di permettere la coagulazione del latte, omettere la sua presenza in etichetta è possibile, ma il rischio per il consumatore di acquistare una mozzarella con una cagliata di dubbia provenienza.

