Multa autovelox, il verbale è nullo, la sentenza

1la Cassazione mette un freno alle multe autovelox al solo scopo di far cassa. Una recente sentenza la n. 31411/2019 della Suprema Corte, ribadisce l’importanza della tutela e difesa degli automobilisti. La Corte annulla un verbale sanzionatorio per eccesso di velocità per autovelox installato nell’altro senso di marcia. La Corte chiarisce che sono necessarie le segnalazioni dei limiti di velocità con autovelox nella corsia percorsa dal conducente.

Multa autovelox nulla: il caso

L’opposizione era riferita alla posizione del rilevatore di velocità autovelox, che doveva essere installato su entrambi i sensi di marcia. Il comune di Macchia in provincia di Isernia ha ritenuto posizionare in una sola carreggiata opposta al senso di marcia. In questo modo, era legittimato a rilevare la velocità a rilevare la velocità dei veicoli in un solo senso di marcia e non quelli proveniente dalla direzione opposta, cosa che è avvenuta e ha fatto scattare la multa per superamento limite di velocità.

La Corte ha affermato nella sentenza che l’autovelox posto sul lato destro della carreggiata nella direzione del senso di marcia Isernia-Venafro, era idoneo a rilevare la velocità dei veicoli che percorrevano l’altro senso di marcia e quindi dichiara il verbale illegittimo.

