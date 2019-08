Conservare conchiglie e sabbia dopo una vacanza al mare, fa scattare multe salate. Molti i turisti che prelevano le conchiglie sulla battigia, di sabbia raccolte in bottiglie per decorazioni per abbellire un angolo di casa. Souvenir gratuiti da portare con sé. Ebbene, niente è gratuito e soprattutto il codice della Navigazione all’art. 1162 (estrazione abusiva di arena o altri materiali) detta che:” Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00”.

Turisti fermati e multati per possesso di sabbia e conchiglie

È facile sfuggire ai controlli nelle strutture balneari, ma non sfuggono al controllo i turisti che viaggiano in aereo. Infatti, allo scalo di Cagliari Elmas, sempre più turisti vengono fermati per possesso di bottigliette contenente sabbia, ciottoli e conchiglie dei litorali sardi. Ed è inutile ammettere di non conoscere la legge che vieta l’asportazione di sabbia, ciottoli e conchiglie dalle spiagge. Non resta che pagare la multa predisposta dalle forze dell’ordine, che sottraggono i beni del territorio sottratti illegalmente per riportarli nei loro ambienti.

La sentenza della Corte conferma la condanna di furto aggravato

Anche la Corte di Cassazione è intervenuta in merito con la sentenza n. 11158/2019 che ha confermato la condanna di furto aggravato di alcune persone che aveva sottratto un’ingente quantità di sabbia marina. La Corte ha ritenuto che: “la sottrazione o asportazione della sabbia dal lido del mare determina la configurabilità concorrente ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della casa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, la pubblica utilità o la fruibilità dei lidi marini.”

