Musei da visitare online durante la quarantena da Coronavirus

Da pochi giorni è iniziato il periodo di quarantena e sono molti gli italiani che non riescono proprio ad abituarsi a questa nuova realtà obbligatoria. C’è chi aveva già immaginato i tanti week end fuori con le prime giornate di sole, chi aveva programmato di andare a far visita a qualche amico o parente fuori regione, e chi avrebbe voluto trascorrere solo tante giornate all’aperto tra una passeggiata o una corsa. Purtroppo, almeno per adesso, ci tocca restare chiusi in casa e trovare un modo per distrarci ed intrattenerci al fine di evitare di sprofondare nella noia e nell’angoscia totale. Stare chiusi in casa, però, non deve bloccare la nostra voglia di conoscenza, non deve bloccare la nostra sete di cultura. Magari stavamo aspettando proprio marzo e aprile per recarci in uno dei tanti musei presenti nella penisola, ma siamo stati bloccati dal Coronavirus. Ebbene, se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto. Infatti, è possibile visitare i musei italiani e non online. Vediamo come e quali sono.

Musei online, la cultura non si ferma per la quarantena da Coronavirus

In questi giorni sta spopolando la notizia di ben 10 musei che permetteranno a chi sta in quarantena di poter essere visitati online, comodamente a casa in pigiama.

I musei, come abbiamo detto sopra, non sono solo italiani, ma anche di altri paesi del mondo e non c’è bisogno di iscrizioni o di pagamenti.

Questa è davvero una bella iniziativa rivolta a chiunque avesse il desiderio di trascorrere tra quadri e mostre le giornate di sole di Marzo.

E’ il caso di dirlo: “l’arte e la cultura non vanno in quarantena!”

Detto questo, vi riportiamo i link con cui è possibile visitare i 10 musei.

Iniziamo con la Pinacoteca di Brera, a Milano. Il suo link è: https://pinacotecabrera.org/

La collezione vi aspetta in basso alla pagina, dove potrete ammirare ben 669 opere online.

Poi è la volta della Galleria degli Uffizi di Firenze: https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Qui avrete la possibilità di immedersimarvi in ipervisioni.

A seguire, ci sono i musei Vaticani di Roma: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html

Poi, lasciamo l’Italia e andiamo in Grecia, precisamente nel Museo di Atene: https://www.namuseum.gr/en/collections/

Siamo poi a Madrid, al Prado: https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

E in Francia, al Louvre: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Arriviamo a Londra, al British Museum: https://www.britishmuseum.org/collection

New York col Metropolitan Museum: https://artsandculture.google.com/explore

A San Pietroburgo ci aspetta l’Hermitage:https://bit.ly/3cJHdnj

Ed infine torniamo negli USA dove c’è il National Gallery of art a Washington:https://www.nga.gov/index.html

