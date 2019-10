Musica: un astro nascente. Intervista a Francesco

Francesco Veltri è un ragazzo di 16 anni che si divide tra scuola, social e musica. Frequenta il terzo anno dell’Istituto alberghiero, settore sala, è attivo sui social (soprattutto YouTube e Instagram) e da ben 5 anni studia chitarra elettrica all’Accademia musicale Lizard ad Empoli. Conosciamo meglio questo giovane e promettente musicista.

Intervista a Francesco

Vediamo come risponde alle nostre domande il giovane Francesco, talento musicale:

R: Ciao Francesco e grazie per avermi dedicato il tuo tempo che tra scuola, social e musica non è molto.

I: Grazie a te

R: Francesco hai soltanto 16 anni, suoni da 5, sei molto giovane. Raccontaci come hai iniziato, che musica ascolti e a chi ti ispiri.

I: Ho iniziato a 11 anni, quindi 5 anni fa. Ho iniziato con lo studio della chitarra classica. Poi qualche mese dopo ho continuato con la chitarra elettrica sempre all’Accademia Lizard di Empoli.

Ho iniziato perché mio padre suona la chitarra.

[ride] Mia madre racconta sempre che era andata a lavoro e nel ritornare, era uscita un paio di ore, io sapevo già suonare gli accordi, almeno quelli basilari, quelli più semplici. Così mi hanno iscritto all’Accademia Lizard qualche mese dopo.

Per conoscere la storia e le sedi dell’Accademia Lizard: http://www.lizardaccademie.net/

Ascolto qualunque genere: rock, metal, pop, trap. Principalmente ascolto rock e metal. Ascolto i gruppi come Bring me the horizon, Green day, Liking park e altri. I cantanti italiani che mi ispirano sono Eduardo Bennato e al suo chitarrista Giuseppe Scarpato con il quale ho partecipato ad una Masterclass a Firenze e a Marco Mengoni, del quale sono molto fan. Ma anche Salmo e Achille Lauro.

R: Hai appena iniziato il terzo anno della scuola alberghiera, settore sala. Frequenti la scuola a Firenze, ma il corso di chitarra è ad Empoli dove abiti. Come fai a conciliare la musica con la vita da “pendolare”?

I: Quest’anno sarà più difficile perché, con la scuola, mi troverò a partecipare ad alcuni eventi, come è successo venerdì [11 ottobre]. Comunque basta sapere gli orari dei mezzi che devi prendere [n.d.r.: mi ha detto che per tornare a casa prende tramvia, autobus e treno d che i mezzi di trasporto sono un’altra sua passione] per raggiungere la destinazione. Insomma, basta organizzarsi e fare i salti mortali [ride]. Non rinuncerei mai ad una lezione di chitarra, ma in alcuni casi la scuola viene prima.

R: Quindi,organizzazione e passione sono parte della tua vita. So che fai parte di una band, The Nameless. Vi ho sentito suonare e nonostante abbiate età diverse [i componenti della band hanno un’età che va dai undici ai venti anni nel momento in cui scrivo] trovo molto armonia e talento in voi. Devo dire che l’energia che hai sul palco a volte mi spaventa. Non stai un momento fermo che a vederti ora così calmo e tranquillo sembri un’altra persona. La domanda nasce spontanea: cosa provi quando sei sul palco?

I: Mi ricordo che al primo concerto fatto alla Lizard ero fermo perché ero molto ansioso. Già dal secondo concerto ho preso familiarità con il palco e con il pubblico. Poi impari a muoverti e a scatenarti grazie proprio all’emozione. Dopo cinque anni l’emozione è diversa. Ti abitui. Non hai più paura. Poi dipende anche dal pubblico. Spesso abbiamo più timore dei nostri parenti e amici, mentre le altre persone, le puoi incontrare una volta l’anno. Quindi, passano gli anni ma l’emozione ci sarà sempre.

R: Ci sono concerti per voi nei prossimi mesi?

I: Con la band faremo un concerto il 19 ottobre nella sede della Lizard di Empoli e poi altri concerti ci saranno probabilmente a dicembre, a marzo e in estate.

R: Quando non suoni, come occupi il tuo tempo?

I: Se non suono è perché sono a scuola o da mia nonna [la nonna paterna] oppure sono sui social…anche troppo secondo mia madre [ride], Istagram e YouTube. Su Youtube potete trovare dei vlog, ma soprattutto dei video dove suono delle cover con la chitarra.

R: Ci sono molti ragazzi e ragazze che sognano di diventare musicisti. Anche se sei molto giovane quali sono i tuoi consigli?

I: Il mio consiglio è di iniziare e non fermarsi. Di scegliere lo strumento che vogliono studiare e di non avere paura, perché non succede niente…ehm…quindi avere la passione per uno strumento e studiare solo quello. Poi quando avete preso la mano per uno strumento potresti anche imparare a cantare, o suonare un altro strumento. Quindi il mio consiglio è iniziare a suonare uno strumento.

R: Siamo giunti alla fine di questa intervista. Hai la possibilità di ringraziare qualcuno. Ora puoi farlo!

I: Ringrazio ai miei genitori. Ringrazio tutti gli insegnanti della Lizard di Empoli,il mio insegnante di chitarra Federico Gaspari, la band, che mi sopporta [ride] e l’insegnante Daniele Bianconi che ci sopporta tutti [ride]. Insomma, grazie a tutti.

R: Io invece, Francesco, ringrazio te per questa chiacchierata. Ti auguro tante belle cose e in bocca a lupo per tutto.

I: Grazie

