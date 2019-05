Imola rivuole il concerto di Vasco: ecco cosa fa il 18 giugno per convincerlo a tornare

#ImolachiamaVasco, questo l’hashtag dell’evento. Alla città mancano i concerti del roker emiliano e proprio per questo ha deciso di “chiedergli” di tornare in concerto all’autodromo Enzo e Dino Ferrari in un modo un pò anomalo.

Vasco Rossi con i concerti ad Imola ha sicuramente scritto pagine importati della sua carriera e proprio per questo la città vorrebbe essere inserità nel tour del 2020 visto che proprio in questi giorni il cantante ha confermato che proseguirà il suo tour anche il prossimo anno. Imola allora prova a riportare Vasco all’Autodromo Ferrari, ma come?

L’iniziativa di Imola

La pensata è plateale e coinvolgerà, molto probabilmente moltissimi fans di modo che Vasco proprio non possa dire di no all’invito: gli organizzatori hanno pensato di invitare tutti coloro che lo voglio il 18 giugno alla curva della Rivazza dell’Autodromo alle ore 18.00.

Tra le ore 19,30 e le ore 20,30 i presenti canteranno in coro Albachiara mentre gli organizzatori realizzeranno un video da inviare a Vasco per invitarlo a tornare ad Imola nel 2020.

Vediamo la locandina dell’evento

