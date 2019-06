Tour Laura Pausini Biagio Antonacci: gli sconti Trenitalia per raggiungere gli stadi

Quest’anno un binomio vincente sembra essere grande musica e Trenitalia, binomio che si consolida in occasione del primo tour che Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno deciso di fare insieme. Si tratta di 11 concerti in altrettanti stadi delle principali città italiane.Per quest’occasione Gruppo FS Italiane, come si legge nella nota, vuole fare da vettore per ” “Laura Biagio Stadi 2019” e, per chi raggiungerà le location dei concerti con il treno sarà offerta la promozione “Speciale Concerti” che offre viaggi di andata e ritorno con sconti che vanno dal 20 al 50% viaggiando con Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.

Le date del tour Pausini Antonacci

Bari (Stadio San Nicola, 26 giugno);

Roma (Stadio Olimpico, 29 giugno);

Milano (Stadio San Siro, 4 e 5 luglio);

Firenze (Stadio Artemio Franchi, 8 luglio);

Bologna (Stadio Dall’Ara, 12 luglio);

Torino (Stadio Olimpico, 17 luglio);

Padova (Stadio Euganeo, 20 luglio);

Pescara (Stadio Adriatico, 23 luglio).

Nel comunicato stampa diffuso si legge:

Acquistare la “Speciale Concerti” per muoversi con Frecce e Intercity a prezzi ridotti fino al 50% è semplice: su trenitalia.com basterà selezionare il viaggio per la località dove si terrà il concerto o quello di “Andata e ritorno”, cliccare su “vedi altre offerte” e, nel relativo menu a tendina della sezione “Offerta”, scegliere “Speciale Concerti”. Sarà poi necessario inserire il codice LAURAEBIAGIO nello spazio “Codice accordo” e selezionare “Conferma”. La medesima procedura va ripetuta per il ritorno.

Oltre che sul sito web, l’offerta è acquistabile tramite la App di Trenitalia, nelle biglietterie di stazione e nelle agenzie di viaggio abilitate. L’offerta “Speciale Concerti” non permette il cambio di prenotazione, la modifica del biglietto né il rimborso. Per usufruire sarà necessario mostrare il biglietto del concerto durante le operazioni di controllo a bordo treno. Informazioni disponibili su trenitalia.com.

In questa nostra casa nuova è il titolo del singolo di Biagio Antonacci e Laura Pausini girato tra Cinecittà World e la stazione ferroviaria di Roma Ostiense grazie alla collaborazione con la Fondazione FS Italiane e Trenitalia