Tour Vasco Rossi 2019: scaletta canzoni, le anticipazioni

Arrivano le prime anticipazioni su quella che potrebbe essere la scaletta delle canzoni ai concerti di Vasco Rossi nel tour 2019: certo è che sarà diversa da quella dello scorso anno ma vasco non intende deludere e proprio per accontentare i fan che gli scrissero d cambiare un pò le scalette ha deciso di recuperare canzoni che non propone dal vivo da 20 o 30 anni.

Il rocker sta mettendo a punto lo spettacolo in questi giorniper portarlo negli stadi il prossimo giusno con le sei date di Milano e le 2 di Cagliari. Vasco promette ai fan in un post che la scaletta “Sarà diversa da quella dell’anno scorso”, promette Vasco, “oltre la metà delle canzoni saranno diverse con il recupero di alcune ‘chicche’ del passato… remoto”. Nello stesso post promette che la canzone “Ti taglio la gola” che non esegue in versione integrale da anni, troverà posto nella scaletta di questo tour.

Ad affiancare Vasco nei lavori di preparazione il chitarrista Vince Pastano e l’ingegnere del suono Nicola Venieri.