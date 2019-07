Vasco Rossi: il NonStopLive continuerà nel 2020, ecco in quali città

Per il 2019 il Tour di Vasco Rossi, Non topLive,, dopo San Siro e Cagliari, è terminato. Ma niente paura, è lo stesso Vasco a lanciare la notizia che il tour continuerà anche nel 2020 con la foto di copertina del suo profilo Facebook il cui si legge “Vasco NonStopLive 900.000 sold out… to be continued in 2020”. Per la gioia dei fan.

Anche il post su Instagram al termine dell’ultimo concerto lascia pochi dubbi “..e con questa, vi saluto!! ma questo è un arrivederci, siatene certi!!“.

Qauli le città del tour 2020?

Ovviamente la promessa di Vasco lascia spazio a moltissime domanda la principale delle quali è quali saranno le fortunate città che il tour toccherà il prossimo anno.

Le più quotate, al momento, sembrerebbero essere Roma, Milano e Bologna anche se qualcuno ipotizza un ritorno anche in Sardegna (gli organizzatori avrebbero qualcosa da ridire al riguardo dopo l’affermazione “mai più in Sardegna”).

Al momento, quindi, l’unica certezza è che il tour continuerà anche se ancora non si sa in quali città.

Leggi anche: Vasco Rossi Tour 2019: la scaletta con sorpresa dei nuovi concerti