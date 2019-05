Vasco Rossi in tour con una fan di 97 anni, lui la invita al concerto

Vasco Rossi invita una sua grande fan al tour “Vasco non stop live 019”, che prevede otto tappe nelle due città italiane: Milano e Cagliari. Otto concerti con Claudio Golinelli, detto “il gallo”, lo storico bassista. Per promuovere il tour è stata utilizzata la nave Rhapsody, che porterà i fan in Sardegna. Fra i fan ci potrebbe anche essere la signora Rosa Pasini, che non dimentica il suo idolo. Nonostante i suoi 97 anni, non ha perso l’entusiasmo e sulla pagina di Facebook della Fondazione G. B Bianchi, che la ospita, pubblica il suo Messaggio: “Ciao sono Rosa, ho quasi 98 anni e mi piacerebbe incontrarti… Caro Vasco, vorrei conoscerti meglio, se puoi venire a trovarmi. Ti abbraccio”, e aggiunge: “Spacca tutto al tour”. Vasco non la fa aspettare e la invia immediatamente un disco autografato con un invito ufficiale ai suoi prossimi concerti.

Tour Vasco: “Vasco Non Stop Live 019”

Ci manca poco al tour, ecco tutte le date

1° Giugno – Milano – Stadio San Siro

2 Giugno – Milano – Stadio San Siro

6 Giugno – Milano – Stadio San Siro

7 Giugno – Milano – Stadio San Siro

11 Giugno – Milano – Stadio San Siro

12 Giugno – Milano – Stadio San Siro

18 Giugno – Cagliari – Fiera

19 Giugno – Cagliari – Fiera

