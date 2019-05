Vasco Rossi Tour 2019: la scaletta con sorpresa dei nuovi concerti

Quando manca ormai pochissimo alla partenza del Tour 2019 di Vasco Rossi iniziano le indiscrezioni sulla scaletta della canzoni che potrebbe eseguire sul palco nei suoi prossimi concerti.

Nella giornata del 16 maggio i fortunati vincitori del fan club del rocker di Zocca hanno potuto assistere alle prove che Vasco ha tenuto a Castellaneta Marina, ovviamente le condivisioni di quello a cui hanno assistito sono state immediate.

La scaletta del concerto di Vasco 2019

Vasco ha provato sul palco 13 canzoni e per l’esattezza:

Fegato,fegato spappolato. Contenuto in “Non siamo mica gli americani”, data di uscita 1979.

Asilo republic. Contenuto in “Colpa d’Alfredo”, data di uscita 1980.

Portatemi Dio. Contenuto in “Bollicine”, data di uscita 1983.

C’è chi dice no. Contenuto nell’omonimo album, data di uscita 1987.

Gli spari sopra. Contenuto nell’omonimo album, data di uscita 1993.

Se è vero o no. Contenuto data di uscita 1992.

Mi si escludeva. Contenuto in “Nessun pericolo per te”, data di uscita 1996.

La fine del millennio. Contenuto in “Live Kom 011: The Complete Edition”, data di uscita 1999.

Buoni o cattivi. Contenuto nell’omonimo album, data di uscita 2004.

Cosa vuoi da me. Contenuto in “Buoni o cattivi”, data di uscita 2004.

Vivere o niente. Contenuto nell’omonimo album, data di uscita 2001.

Quante volte. Contenuto in “Sono Innocente”, data di uscita 2014.

La verità. Data di uscita 2018.

Ovviamente il concerto non proporrà solo queste canzoni e come, qualunque fan di Vasco potrà notare, nella lista mancano canzoni che a nessun concerto potrebbero mancare come Vita Spericolata e Albachiara, che ovviamente faranno parte sicuramente della scaletta ufficiale.

Un’altro brano che negli ultimi concerti non è mai mancato, dedicato sempre al compianto Massimo Riva è Canzone, che supponiamo non mancherà neanche in questo tour in forma intera o ridotta.

