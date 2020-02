Il 2020 inizia con tante novità sul fronte dei mutui, tante le domande su come saranno i tassi di interessi saliranno, scenderanno? Sarà conveniente stipulare un mutuo nel 2020 e cosa conviene il tasso fisso o variabile? Queste riassumendo sono le domande che ci vengono poste. Proviamo ad analizzare cosa succederà nel 2020 e quanto sarà conveniente accedere a un mutuo per acquistare casa.

Mutui e tassi d’interesse fisso o variabile

La prima analisi deve essere effettuata sullo spread e gli indici interbancari, che sommati tra loro determinano il tasso finale che viene pagato dal debitore sull’importo concesso.

Il termine spread significa: percentuale di margine lordo che la banca sceglie di applicare. Negli ultimi anni lo spread si è praticamente azzerato sui mutui a tasso fisso. La previsione del 2020 vede uno spread stabile.

Per i mutui a tasso fisso bisogna considerare come indice interbancario l’Irs o Euriris, in base alla durata del mutuo. Mentre per i mutui a tasso variabile l’indice interbancario è l’Euribor, in linea generale le banche utilizzano il tasso trimestrale.

La surroga del mutuo: condizioni, portabilità e liquidità

Mutuo a tasso fisso febbraio 2020 il primo in classifica con 0,96%

Abbiamo effettuato una simulazione ad oggi su Mutuionline, considerando un lavoratore dipendente con uno stipendio netto di € 1.600 con un’età di 35 anni che vive a Roma. Abbiamo ipotizzato un valore dell’immobile di 150.000 euro e una richiesta di mutuo di 120.000 (l’80% del valore).

La classifica dei primi cinque mutui a tasso fisso convenienti:

Banco BPM con un tasso all’0,96% un TAEG all’1,12% con una rata mensile di € 549,73. HELLO! Home fisso con un tasso fisso all’ 1,05% e un TAEG all’ 1,20 con una rata mensile di € 554,55 Webank con un tasso fisso all’ 1,14% e un TAEG all’1,22% con una rata di € 559,40 BNL con un tasso fisso all’ 1,05% e un TAEG all’ 1,26% con una rata mensile di € 554,55 Credit Agricole con un tasso fisso all’1,13% e un TAEG all’ 129% con una rata mensile di € 558,86

Mutui a tasso variabile febbraio 2020, il primo in classifica con 0,65%

Rapportando la stessa situazione: un lavoratore dipendente con uno stipendio netto di € 1.600 con un’età di 35 anni che vive a Roma. Abbiamo ipotizzato un valore dell’immobile di 150.000 euro e una richiesta di mutuo di 120.000 (l’80% del valore).

UBI Banca mutuo tasso variabile sempre light: tasso variabile 0,65% e TAEG 0,76% con una rata mensile di € 533,34 Unicredit – Mutuo Unicredit tasso variabile: tasso variabile 0,68% e TAEG 0,82% rata mensile di € 535,02 Intesa SanPaolo – Mutuo Domus Variabile: Tasso variabile 0,60% e TAEG 0,85% rata mensile di € 530,72 HELLO! Home variabile: tasso variabile 0,73% e TAEG 0,92% con una rata mensile di € 539,49 BNL – Mutuo variabile: tasso variabile 0,73% e TAEG 0,93% con una rata mensile di € 537,54

