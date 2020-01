Mutui a tasso zero, esonero contributivo e bonus donne: le ultime novità 2020

Mutui a tasso zero, esonero contributivo e bonus donne tutte misure che rientrano nelle agevolazioni in agricoltura contenute nella Legge di Bilancio 2020. Il governo per supportare il settore agricolo ha stanziato circa 600 milioni di euro. Nel complesso si tratta di una serie d’interventi nati non solo per fortificare l’imprenditoria agricola, ma soprattutto per sostenere, incrementare e consolidare l’ingresso di giovani e donne nelle attività economiche agrarie. Un pacchetto misto che punta a risollevare il settore agricolo, garantendo accessi facilitati per le aziende new entry, esoneri contributivi e molto altro, in un momento di profonda crisi economica che coinvolge l’intero Paese.

Agevolazioni in agricoltura: esonero contributivo giovani

Per i neo coltivatori diretti e i nuovi impresari agricoli under 40, ossia aventi un’età anagrafica che non superi i 40 anni, e iscritti all’Inps settore agricolo nel 2020, è previsto l’azzeramento totale dei contributi previdenziali. Il governo per questa misura ha stanziato circa 44 mila euro per incoraggiare la nascita di nuove star up agricole. La regolarizzazione contributiva scatterà dopo due anni. Ciò vuol dire che i giovani imprenditori agricoli potranno beneficiare di un esonero contributivo di due anni, dopo il versamento dei contributi ridiventerà obbligatorio.

Bonus “Donne in campo”: tasso zero per le lavoratrici autonome del settore agricolo

Le nuove misure nel settore agricolo puntano a incoraggiare l’imprenditoria femminile nel comparto dell’agricoltura con un fondo avente un tetto massimo di 15 milioni di euro. Il nuovo progetto parte una serie di agevolazioni dirette alle “donne in campo”, così è stato denominata la misura, e prevede l’assegnazione di mutui a tasso zero per le donne che investono, promuovo e consolidano la crescita dell’azienda agricola. Le imprenditrici agricole potranno accedere a un mutuo a tasso zero fino a un massimo di 300.000 euro per un ammortamento complessivo di 15 anni. In sostanza il versamento degli interessi sarà a carico dello Stato. Molto probabilmente il decreto ministeriale contenente i dettagli della misura arriverà entro la fine di febbraio.

Agevolazioni in agricoltura: Fondo per la competitività

Nelle misure previste per il comparto agricolo è presente anche il Fondo per la competitività delle filiere agricole. Il governo per sostenere il Made in Italy ha stanziato un fondo per l’anno 2020 di circa 15 milioni, mentre per il 2021 le risorse si attesteranno intorno ai 14,5 milioni. Tutti i dettagli della misura, nonché i criteri con cui i beneficiari potranno richiedere i contributi dovranno essere pubblicati su un apposito decreto ministeriale entro febbraio.

