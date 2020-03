Mutui e sospensione pagamenti: come si presenta richiesta e modulo in PDF

Il Decreto Cura Italia prevede lo stanziamento di 25 miliardi per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica per pandemia coronavirus. Le misure messe in campo del decreto riguardano anche coloro che hanno acceso un mutuo per l’acquisto della prima casa e si trovano, in questo momento così delicato, in una situazione di difficoltà che non permette di onorare le scadenze delle rate. Vediamo chi riguarda la misura e come richiederla.

Sospensione pagamento mutuo

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo, prevista già dal Fondo di Solidarietà, prevede la sospensione della quota capitale del prestito richiesto, fermo restando che gli interessi vanno comunque corrisposti.

Il decreto del 16 marzo rende possibile la richiesta di sospensione dal pagamento delle rate del mutuo massimo per 2 volte e per un periodo che non deve superare i 18 mesi. La sospensione prorogherà, ovviamente, la scadenza del mutuo allungandone, quindi, i tempi di tanti mesi quanti sono quelli relativi alla sospensione del pagamento.

IL Fondo di Solidarietà provvederà, in ogni caso, al pagamento del 50% degli interessi che si matureranno sul capitale residuo durante il periodo di sospensione.

Chi può beneficiare della misura? Della sospensione del pagamento del mutuo possono beneficiare i lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro a causa dell’emergenza in corso, ma anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un totale di 9 mesi) che hanno registrato in un trimestre successivo a febbraio 2020, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019.

Per chiedere la sospensione del mutuo non è necessario presentare la dichiarazione Isee.

Come fare richiesta di sospensione pagamento mutuo?

La domanda per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo va presentata direttamente alla banca che ha erogato in finanziamento. Per la richiesta è necessaria la compilazione del modulo ufficiale (che potete scaricare qui di seguito domanda-di-accesso-al-fondo-sospensione-mutui). E’ necessario, inoltre, allegare la documentazione necessaria richiesta dalla banca.

Il decreto, in ogni caso, verrà adottato a 30 giorni dalla sua entrata in vigore e quindi entro il 15 aprile.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube