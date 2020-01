Mutui prima casa, pignoramento e rinegoziazione: cosa cambia nel 2020

Il decreto fiscale ha introdotto, a tutela di coloro che hanno acceso un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, l’abolizione del pignoramento dell’immobile. In caso in cui scattasse la procedura di vendita all’asta dell’immobile coperto da ipoteca è possibile presentare richiesta di rinegoziazione del mutuo per coloro che hanno contratto il debito per l’acquisto della prima casa in cui risiedono. La procedura, quindi, non può essere applicata nel caso il mutuo sia stato richiesto per l’acquisto di una casa in cui non si risiede.

Procedura di rinegoziazione mutuo

Per evitare il pignoramento della prima casa, quindi, è possibile chiedere la rinegoziazione del mutuo ma solo per procedure di pignoramento che sono state attivate tra il 1 gennaio del 2010 e il 30 giugno 2019 il cui creditore sia una banca a cui è stato rimborsato almeno il 10% del prestito erogato.

I requisiti per la procedura di rinegoziazione sono:

aver acceso un mutuo per acquisto della prima casa

risiedere nella casa acquistata con il mutuo

aver pagato almeno il 10% del debito alla banca

avere una procedura di pignoramento scattata sull’immobile in questione tra il 1/1/10 e il 30/6/19

Se si è in possesso di questi requisiti è possibile presentare, entro il 31 dicembre 2021, la domanda di rinegoziazione del mutuo (per importi pari o inferiori i 250mila euro). L’importo offerto con la rinegoziazione del mutuo non potrà essere inferiore al debito totale residuo maggiorato degli interessi.

Il mutuo rinegoziato dovrà essere pagato in un massimo di 30 anni o, in ogni caso, non oltre il compimento degli 80 anni del richiedente.

La procedura di rinegoziazione potrebbe, in ogni caso essere respinta e in questo caso il debitore potrebbe far intervenire un parente entro il terzo grado che potrebbe ottenere la rinegoziazione in sua vece. L’immobile, però, diventerebbe di proprietà del parente che chiede la rinegoziazione del mutuo ma il debitore ottiene il diritto di abitazione nell’immobile per 5 anni.

Si ricorda che tutta questa procedura, in ogni caso, va a decadere se l’immobile in oggetto cessa di essere l’abitazione principale del debitore.

