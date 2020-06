Mutui sempre più convenienti, ripartono le richieste dopo il lockdown circa il 9% d’importi erogati. I tassi ai minimi storici permettono di accedere con più facilità, convenienti sia il tasso fisso che variabile, ma i contraenti preferiscono il fisso, circa il 97% dei contribuenti che hanno chiesto la stipula di un mutuo.

Mutui sempre più convenienti: l’indagine

Finito il lockdown ripartono le richieste di mutui con una crescita maggiore del previsto. A rilevare l’incidenza in crescita è l’analisi di Facile.it

Gli italiani si affacciano al mutuo con più facilità e le banche sembrano aver cambiato rotta con una nuova apertura verso la clientela.

Secondo l’indagine, anche le surroghe rappresentano un incremento esponenziale circa il 34% in più rispetto all’anno scorso.

I mutui sono diventati più interessanti con il crollo dei tassi di interesse che in questo periodo storico, sotto tutti gli aspetti, sono estremamente bassi, gli italiani preferiscono il tasso fisso anzichè il variabile. Il tasso fisso rappresenta una sicurezza, anche se rapportato al variabile costa un poco in più.

Calcolare la rata di muto

Ci sono sul web molti siti che permettono di calcolare la rata di mutuo in base al valore dell’immobile (Mutuionline.it, Facile.it, ecc).

Questi siti permettono di ottenere un preventivo sul mutuo, un preventivo sulla surroga e per chi ha bisogno di un prestito un preventivo sul prestito.

Sono semplici da usare e vi daranno la possibilità di capire se potete affrontare l’acquisto di un immobile con mutuo, sostenere i costi e la cosa più importante un confronto fra varie banche con il dettaglio di costi di gestione pratica.

Per simulare il mutuo e il confronto con le banche, il portale vi chiederà alcune informazione, si parte con la prima richiesta che riguarda la finalità: perchè si chiede un mutuo? Qui, dovete indicare se è per prima casa o seconda casa, prima casa con fondo Consap, acquisto immobile in Asta giudiziaria, oppure surroga o ristrutturazione.

Sull’acquisto di un immobile all’asta, in pochi sanno che è possibile acquistare con mutuo. Per questo abbiamo racchiuso tutte le informazioni in quest’articolo in modo da poter decidere l’acquisto dell’immobile in base a varie possibilità: Come comprare casa all’asta: costi più bassi del 30%

