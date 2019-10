Mutuo agevolato con legge 104: ecco come fare domanda

I possessori di Legge 104 possono far richiesta di un mutuo agevolato tramite il servizio Plafond Casa. Tale convenzione è sottoscritta tra ABI e Cassa depositi e prestiti, e la misura è indirizzata alle giovani coppie, a nuclei familiari numerosi e a nuclei familiari al cui interno vi sia un soggetto disabile certificato con la legge 104. comprendenti soggetti con disabilità. In redazione ci giungono molte richieste di informazione al riguardo di come e se si può richiedere un mutuo agevolato avendo in famiglia un soggetto disabile. Rispondiamo al seguente lettore che ci chiede: “Salve ho una bambina disabile al 100% che usufruisce dell’accompagnamento volevo sapere se potevo richiedere un mutuo per comprare casa. Grazie”

Mutuo agevolato: Plafond Casa

Plafon casa ha l’obiettivo di erogare finanziamenti da parte delle banche aderenti alla convenzione per l’acquisto di immobili ad uso residenziale o per interventi di ristrutturazione.

Plafond Casa è concesso solo a determinate categorie di persone fisiche, esse sono:

nuclei familiari con almeno 3 figli a carico

giovani coppie, sposate o conviventi da almeno 2 anni, in cui uno dei due componenti ha meno di 35 anni e l’altro meno di 40 anni

nuclei familiari con almeno un componente disabile, possessore della Legge 104.

Le cifre che potranno essere concesse in base alla motivazione che può essere per l’acquisto di un immobile, la ristrutturazione o per entrambi i motivi. Quindi il finanziamento non potrà superare:

Per interventi di ristrutturazione l’importo massimo richiesto è di 100 mila euro, per una durata di 10 anni;

Per l’acquisto dell’immobile l’importo massimo da poter richiedere è di 250 mila euro per una durata dai 20 ai 30 anni;

Per entrambe i motivi l’importo massimo è di 350 mila euro.

Plafon casa: quali agevolazioni

Il sistema Plafond Casa dà diritto a richiedere un mutuo con tassi più bassi rispetto a quelli di mercato e possono essere fissi o variabili. Il tutto è garantito dalle banche aderenti alla convenzione ai possessori di Legge 104 e ai loro familiari, seppur rispettando i limiti sopraindicati.

Per richiedere il finanziamento è necessario fare domanda ad un istituto di credito che abbia aderito alla convenzione. Il modulo da compilare si chiama “Richiesta di mutuo ipotecario a banche, su provvista cassa depositi e prestiti S.p.A.”. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

la condizione di disabilità del possessore di Legge 104;

la certificazione dello stato di famiglia.

Risposta al nostro lettore

La convenzione Plafon Casa, come abbiamo letto, dà la possibilità ai nuclei familiari, al cui interno abbia un soggetto con disabilità, di far richiesta di un mutuo agevolato per l’acquisto di un immobile. Quindi, anche il nostro lettore può far richiesta di un mutuo agevolato per acquistare casa, in quanto all’interno del proprio nucleo familiare ha un componente disabile al 100%.

Legge 104 e mutuo agevolato: come funziona e chi può richiederlo?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062