Mutuo casa a tasso zero o agevolato: le possibilità

Una delle priorità del popolo italiano è quello di acquistare casa, infatti gli italiani sono quelli che nei confronti degli altri stati europei hanno una percentuale maggiore di possessori di immobili. La Stato, per le categorie di persone più disagiate mette a disposizioni delle agevolazioni proprio per la stipula di un mutuo ipotecario, ma a fronte del possesso di diversi requisiti.

Quesiti

Al riguardo di mutui agevolati e i requisiti da possedere per accedere, giungono in redazione sempre più richieste di chiarimento, oggi rispondiamo a due nostri lettori. “Buongiorno, sono disabile con legge 104 e con contributo di accompagnamento, mio figlio ancora nel nostro stato di famiglia, vorrebbe comperare casa in un altro comune e per lui sarebbe la prima casa. Può accedere ad un mutuo agevolato?? noi siamo tutti clienti di Banca d’Alba. Grazie.”

“Salve, ho letto il vostro interessante articolo circa la possibilità di poter chiedere mutui a tasso zero per famiglie con familiari 104 a carico. Ora, nel mio caso l’anno scorso ho contratto un mutuo a tasso fisso al 100% con agevolazione per il “Plafond casa” ovvero grazie alla possibilità di aver avuto il 50% del capitale garantito dallo Stato per familiare a carico con 104 grave, la banca erogante mi ha riconosciuto un tasso più favorevole. Secondo voi nel mio caso posso comunque chiedere una rinegoziazione del mutuo con la stessa banca oppure tale possibilità mi è preclusa? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta e porgo cordiali saluti”.

Mutuo agevolato: chiarimenti su Plafond casa

Il piano Plafond casa è stato attivo fino al 2018 favorendo l’ingresso al credito a categorie eventualmente disagiate come disabili, giovani coppie con età inferiore a 35 per un componente e inferiore di 45 per l’altro e famiglie numerose con almeno tre figli. Plafond casa ha permesso di richiedere un mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile, a tassi notevolmente agevolati. Ma il mancato accordo, per il 2019, tra l’ABI e Cassa Depositi e Prestiti, il Plafond casa non è più attivo.

Per ulteriori approfondimento vi invitiamo a leggere “Mutuo agevolato legge 104, facciamo chiarezza”

L’alternativa: mutuo a tasso zero o agevolato?

Queste diverse categorie in base a requisiti specifici, potranno far richiesta invece per la stipula di un mutuo ipotecario, del Fondo Garanzia mutuo 50% Consap.

Il Fondo Garanzia è stato inserito nel Decreto legge Crescita 2019. È possibile far richiesta della garanzia del 50% per un mutuo, di importo non superiore ai 250mila euro per l’acquisto della prima casa, che non deve essere di lusso, e anche per interventi di ristrutturazione volti all’aumento dell’efficienza energetica.

La richiesta di garanzia può essere effettuata da tutti senza limite di reddito e di età, ma non bisogna essere già proprietari di altri immobili, a meno che non siano stati ricevuti a seguito di successione o concessi a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Mutuo Consap è stato creato per favorire famiglie all’accesso al credito per l’acquisto della prima casa. Il Fondo Garanzia Consap è stato introdotto con la legge di Stabilità 2014.

Fondo Garanzia Consap: a chi è rivolto e le condizioni da rispettare

Fondo garanzia prima casa Consap, si rivolge a soggetti con particolari requisiti:

giovani coppie con almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;

single con figli minori;

giovani di età non superiore ai 35 anni;

conduttori di case popolari.

Questi requisiti danno la priorità sull’erogazione dei mutui garantiti, che sono regolati a sportello, ciò significa che le banche prendono prima in considerazione le domande presentate da tali soggetti e successivamente quelli presentati da soggetti che non appartengono alle suddette categori. Ricapitolando, chiunque può far richiesta del Fondo Garanzia mutuo 50%, ma sarà la banca a valutarne l’effettiva erogazione.

Risposta ai lettori

In base a quanto esposto nell’articolo possiamo rispondere ai nostri lettori.

Per il primo quesito possiamo dire che poiché per il 2019 il programma Plafond casa che era rivolto alle categorie disabili ed altre tipi di categorie non è stato rinnovato. Il figlio della signora se ha un’età inferiore ai 35 anni può tranquillamente far richiesta del Fondo garanzia 50% Consap, per l’acquisto della prima casa. Qui l’elenco delle banche che aderiscono al fondo.

Al nostro secondo lettore rispondiamo che per ora ci sono formule per i giovani in alcune regioni di Italia, per la richiesta di mutui a tasso zero, ma non ci risulta al momento nessuna applicazione certa. Quindi, non possiamo considerare l’esistenza di un Mutuo a tasso zero, ma attualmente i tassi dei mutui si possono ritenere vicinissimi allo zero. Chiariamo che essendo già mutuatario di una tipologia di mutuo agevolato “plafond casa” per procedere con un’eventuale surroga, faccio presente che il valore da poter richiedere per il nuovo mutuo è l’80%. In quanto solitamente per i mutui ipotecari erogano solo l’80% del valore dell’immobile. Il nostro consiglio per ora è continuare ad usufruire del proprio mutuo agevolato.

Mutuo agevolato legge 104: come aderire al fondo garanzia mutuo Consap

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062