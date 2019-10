Mutuo casa agevolato legge 104: come fare domanda con la surroga

In un nostro recente articolo abbiamo parlato del mutuo del mutuo agevolato e come fare domanda, in seguito ci sono giunte in redazione molteplice richieste di chiarimento al riguardo, soprattutto se c’è la possibilità di rientrare nel programma Plafond casa tramite la surroga.

I nostri lettori ci chiedono:

“Buonasera, mio marito è disabile. Abbiamo contratto un mutuo nel 2005 per l’acquisto della casa. Si può ora rinegoziare il mutuo considerando che a mio marito quest’anno hanno concesso le agevolazioni della legge 104 ?”

“Buongiorno sono affetto da sclerosi multipla con legge 104 articolo 3 comma 3 e 75% di invalidità, volevo chiedere se per quel mutuo agevolato per i portatori di 104 posso richiederlo tramite la surroga. Io ho già un mutuo, inoltre, abito con i miei due figli uno maggiorenne e una minorenne, in quanto sono divorziato. Volevo farvi questa domanda posso rientrare in questa convenzione solo per una surroga? Grazie”

“Sono proprietario di un mutuo da dieci anni con un disabile al 100 posso richiedere una rivalutazione del mutuo con tasso agevolato”

In un nostro articolo precedente abbiamo chiarito il concetto di surroga e in cosa consiste l’accordo tra la Cassa Depositi e Prestiti e l’ABI stipulato nel 2013, il cosiddetto “Plafond Casa”.

Mutuo agevolato legge 104: surroga

Come sappiamo, il mutuatario per poter migliorare le condizioni del mutuo stipulato può far richiesta della surroga, cioè una rinegoziazione delle condizioni del mutuo in condizioni più favorevoli. Avvalendosi sempre delle stesse garanzie.

Con la surroga si possono migliorare le seguenti caratteristiche del mutuo: il tasso, la durata e la rata; ma non si può contrattare sull’importo, che resterà quello rimanente del vecchio mutuo. Molto importante è sapere che nessuna banca può opporsi alla richiesta di una surroga e non può chiedere costi in più o penali al cliente.

Mutuo casa agevolato legge 104: Plafond casa

Il Programma Plafond casa è stato introdotto nel 2013, esso è un accordo tra l’ ABI e la Cassa Depositi e Prestiti. L’accordo delimita le regole da applicare e le linee guida da seguire per la concessione del nuovo mutuo ipotecario, dalle banche che aderiscono a tale programma, scarica Elenco Banche aderenti Plafond Casa.

Nel programma Plafond Casa rientrano solo determinate categorie di persone che hanno specifici requisiti.

La richiesta di adesione al Plafond casa può essere avanzata solo da una persona “fisica”, aventi i seguenti requisiti:

Essere una giovane coppia che deve avere un’età compresa: un componente non più di 35 anni l’altro non più di 40 anni. E che abbia formato da almeno 2 anni un nucleo familiare;

Famiglia numerosa con almeno 3 figli a carico;

Nucleo familiare che hanno un disabile, a carico, certificato con la legge 104.

Per attivare l’istruttoria, i beneficiari devono presentare alle banche aderenti un apposito Modello di domanda di finanziamento, la “richiesta Finanziamento Beneficiario”. Se necessario, al fine della concessione del finanziamento, le Banche possono richiedere ulteriori informazioni ai beneficiari.

Le nostre considerazioni

Avendo chiarito il concetto di surroga e in che cosa consiste un mutuo agevolato Plafond Casa, possiamo dedurre che nel specifico dei nostri lettori, possono tutti far richiesta della surroga per ottenere un mutuo con condizioni più favorevoli. Nel contempo, poiché all’interno del proprio nucleo familiare vi è la presenza di un disabile, possono far richiesta tramite l’apposito modulo, all’adesione del programma Plafond Casa. Ricordiamo in fine che il mutuo agevolato legge 104 è possibile richiederlo solo alle banche che hanno aderito a tale accordo.

