Mutuo casa: con la surroga si può richiedere il mutuo agevolato?

In un nostro recente articolo abbiamo parlato del mutuo e della surroga. Un lettore ci ha posto la seguente domanda: “è possibile fare la surroga con l’agevolazione plafon?”. Chiariamo che cos’è la surroga e in cosa consiste il programma Plafon Casa.

Mutuo casa: cosa è la surroga

Con la surroga il mutuatario ha la possibilità di chiude il suo vecchio mutuo con la banca e stipularne uno nuovo con un’altra banca, avvalendosi sempre delle stesse garanzie. Il vantaggio per il mutuatario è quello di assicurarsi un mutuo con condizioni più favorevoli.

Il mutuatario può sempre avvalersi della surroga, quindi può, in qualsiasi momento, stipulare un nuovo contratto di mutuo con un diverso istituto di credito. Il vecchio mutuo verrà estinto in modo tale che la nuova banca subentra nelle garanzie prestate per il mutuo originario.

Al passaggio con la surroga si possono contrattare le seguenti condizioni: tipologia di tasso; la misura; la durata del contratto. Invece non è possibile contrattare l’importo da finanziare che deve essere lo stesso del vecchio mutuo.

Ciò che è importante sapere è che la vecchia banca non si può opporre alla richiesta di surrogazione e non può chiedere ulteriori costi o penali al cliente.

Mutuo casa: Plafon casa il mutuo agevolato

Vediamo ora in cosa consiste il programma Plafon Casa e chi lo può richiedere.

Il Programma Plafon casa è stato introdotto nel 2013, esso è un accordo tra l’Associazione bancaria italiana e la Cassa Depositi e Prestiti. L’accordo delimita le regole da applicare e le linee guida da seguire per la concessione del nuovo mutuo ipotecario, dalle banche che aderiscono a tale programma.

Il Plafon Casa, quindi, dà la possibilità di stipulare un mutuo a tasso agevolato, che può essere a tasso variabile o fisso. Questa agevolazione la possono richiedere solo determinate categorie, con specifici requisiti.

La richiesta del mutuo agevolato può essere avanzata solo da una persona “fisica”, aventi i seguenti requisiti:

Essere una giovane coppia che deve avere un’età compresa: un componente non più di 35 anni l’altro non più di 40 anni. E che abbia formato da almeno 2 anni un nucleo familiare;

Famiglia numerosa con almeno 3 figli a carico;

Nucleo familiare che hanno un disabile, a carico, certificato con la legge 104.

L’ importo richiesto con il mutuo agevolato può essere utilizzato per l’acquisto di un immobile residenziale, hanno la priorità l’abitazione di prima casa, o per una ristrutturazione volta a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile o per entrambe le operazioni.

Le nostre considerazioni

Avendo chiarito il concetto di surroga e in che cosa consiste un mutuo agevolato, possiamo dedurre che nel caso in cui si decidesse di procedere per la surroga per ottenere un mutuo con condizioni più favorevoli e nel contempo si hanno i requisiti per rientrare nel programma Plafon Casa, riteniamo che non ci sia alcuna difficoltà di procedere in questa direzione. In conclusione, nel caso di surroga si può far richiesta alla nuova banca di rientrare nel Plafon Casa.

