Mutuo casa costruzione: ecco come richiedere le agevolazioni

Il mutuo casa è un argomento sempre più interessante, che coinvolge più categorie di persone e sempre più situazioni diverse da affrontare. Si sempre più alla ricerca di un mutuo a condizioni favorevoli che possa soddisfare le nostre esigenze, che possono essere delle più svariate, anche perché ogni famiglia ha una situazione reddituale e familiare diversa. Rispondiamo ad un nostro lettore che ci ha posto il seguente quesito. “Salve, ho una persona disabile al 100% c.3 art3 L 104 nel nucleo familiare, oltre ad avere 3 figli. Sono in possesso di terreno edificabile, posso fare richiesta del mutuo agevolato con il sistema Plafond, anche nel caso di costruzione di prima casa? …O vale sol per l’acquisto e la ristrutturazione? Grazie.”

Mutuo per la Costruzione, Ampliamento e Ristrutturazione della casa

I Mutui per Costruzione, Ampliamento e Ristrutturazione casa sono diversi dai classici mutui rivolti all’acquisto dell’immobile per la metodologia di erogazione. I mutui per la costruzione o ristrutturazione vengono erogati in base all’importo del prestito richiesto e allo stato di avanzamento dei lavori.

Le possibilità di scelta di erogazione di un mutuo per costruzione e ristrutturazione sono tre:

Un’unica erogazione all’inizio dei lavori, concesso generalmente quando l’importo richiesto è inferiore al valore attuale dell’immobile. Questo tipo di erogazione si effettua soprattutto per le ristrutturazioni.

In un’unica erogazione alla fine dei lavori. Questo tipo di erogazione è favorevole per le banche ma non sempre corrisponde all’esigenze del mutuatario.

L’erogazione a stati avanzamento lavori. Questo tipo di erogazione è utilizzato soprattutto per i mutui di costruzione o ampliamento dell’immobile, rispetto a quello per i mutui di ristrutturazione. Il mutuo viene erogato a tranche in base agli stati di avanzamento lavori. Inizialmente si pagano solo gli interessi delle somme liquidate, mentre l’ammortamento inizia a decorrere dal termine delle opere,

come si può notare le prime due tipologie di erogazione mutuo sono più adatte a un mutuo ordinario finalizzato, mentre il terzo è destinato per mutui di ricostruzione o costruzione di una nuova casa. Il terzo tipo di erogazione viene preferito per i mutui destinati alla ristrutturazione o alla costruzione di una nuova casa.

Chiarito cosa è un mutuo costruzione, ampliamento e ristrutturazione, vediamo se è possibile far richiesta di un mutuo a condizioni favorevoli, anche in questo caso.

Mutuo agevolato per il mutuo costruzione è possibile?

Come più volte abbiamo chiarito, il programma Plafond casa, che concedeva mutui agevolati a categorie di soggetti con particolari requisiti, come disabilità, giovani coppie, per l’anno 2019 non è stato rinnovato l’accordo tra l’ABI e Cassa Depositi e Prestiti.

Ma in alternativa per alcune delle stesse categorie di soggetti possono avvalersi per la richiesta di un mutuo a condizioni favorevoli è il Fondo garanzia mutuo 50% Consap.

In questo articolo “Mutuo prima casa 2019: Fondo Consap con garanzia del 50%. Via alle domande” chiariamo che cosa è e quali soggetti possono far richiesta.

La Consap ha creato il Fondo di garanzia per prima casa, per favorire famiglie all’accesso al credito per l’acquisto della prima casa. Il fondo è finanziato per offrire garanzie su finanziamenti ipotecari a quelle categorie solitamente più svantaggiate nella richiesta di mutui.

Il Fondo garanzia prima casa Consap, è rivolto a:

giovani coppie con almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;

single con figli minori;

giovani di età non superiore ai 35 anni;

conduttori di case popolari.

Il mutuo Consap, in realtà, anche se è esplicitamente rivolto a queste categorie, non è detto che solo queste categorie possono far richiesta del mutuo, ma sono le categorie che hanno la precedenza, ma il fondo garanzia può essere richiesta da chiunque senza alcun limite di età o di reddito, ma neanche limiti di quadratura sull’appartamento che si desidera acquistare.

Risposta al nostro lettore

Il nostro lettore ci chiese se può accedere al programma Plafond casa per la richiesta di un mutuo costruzione. Come scritto nell’articolo, facciamo presente che per almeno durante l’anno 2019 l’accesso al programma Plafond casa non è possibile poiché l’accordo tra l’ABI e CDP non è stato rinnovato.

Possiamo però consigliare al nostro lettore di far richiesta del fondo garanzia mutuo 50% Consap, in quanto tale fondo garantisce il 50% dell’importo del mutuo sia per l’acquisto che per la ristrutturazione, che quest’ultimo può essere, a nostro avviso, paragonabile a un mutuo costruzione, erogabile a tranche in base all’avanzamento lavori. Consigliamo di chiedere ulteriori informazioni all’istituto bancario a cui si vuol rivolgersi selezionandolo dall’elenco qui allegato.

