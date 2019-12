Mutuo garantito per acquisto casa all’asta: elenco delle banche aderenti

Il mercato immobiliare è in salita in alcune città; il mattone resta ancora l’investimento preferito e sicuro dagli italiani. Infatti, da qualche anno le aste immobiliare hanno preso il sopravvento e si riesce ad acquistare immobili a prezzi vantaggiosi. Il problema nasce quanto non si ha liquidità per effettuare l’acquisto. Non tutti sanno che è possibile acquistare un bene all’asta stipulando un mutuo con le banche convenzionate. Inoltre, da considerare che dall’aggiudicazione dell’immobile per la regolarizzazione del saldo, in base ai Tribunali, si dispone di un periodo temporale che va dai 60 ai 90 giorni.

Mutuo per acquisto casa all’asta: banche aderenti

Coloro che sono intenzionati ad acquistare un immobile con procedura esecutiva, prima della partecipazione all’asta giudiziaria possono contattare le banche operanti nel territorio nazionale e locale, per verificare la possibilità di accedere ad un mutuo ipotecario.

L’ABI per agevolare l’apertura verso questo mercato in crescita e ridurre i tempi di definizione del processo esecutivo, ha individuato con diversi Tribunali procedure che permettono la partecipazione alle aste giudiziari immobiliari facendo ricorso all’erogazione di mutui garantiti da ipoteche iscritte sullo stesso immobile oggetto di aggiudicazione.

È possibile consultare qui l’elenco aggiornato delle banche aderenti all’iniziativa: Tribunali e banche aderenti all’iniziativa

Inoltre, è possibile rivolgersi anche ad altre banche non indicate nell’elenco, che offrono comunque tale servizio alla clientela.

