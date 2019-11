Continua il periodo positivo per chi deve sottoscrivere un mutuo ipotecario o sta valutando di effettuare la surroga del mutuo. I tassi di interessi per la stipula di un mutuo per l’acquisto di una casa registrano ulteriori ribassi, a settembre i tassi hanno raggiunto l’1,45% rispetto a quello registrato ad agosto dell’1,70%. Gli indici Euribor restano stabilmente in territorio negativo. Con la scadenza trimestrale pari a -0,40 è possibile ottenere un mutuo indicizzato al tasso dello 0,35%, con un Taeg di 0,58% per un importo fino al 50% del prezzo dell’immobile. Le scadenze Eurirs restano anch’esse a livelli molto interessanti per chi vuole stipulare un mutuo a tasso fisso o passare da un mutuo variabile a rata costante. I tassi continuano a mantenere i minimi storici, e quello che stiamo vivendo è un ottimo periodo per stipulare un mutuo per l’acquisto di un immobile.

Come trovare le migliori offerte mutuo novembre 2019

Chi vuole stipulare un mutuo e bene valutare le proposte di più istituti bancari e non rivolgersi solo alla propria banca. Buona cosa è valutare più proposte e confrontarle tra loro, anche prima di aver individuato l’immobile da acquistare, in modo da monitorare l’andamento del mercato ed effettuare la scelta giusta al momento giusto.

I migliori mutui di novembre 2019

Vi forniamo alcune condizioni di mutuo di alcune banche sia a tasso fisso che a tasso variabile, avendo considerato l’acquisto di un immobile del valore di 280.000 euro e una richiesta di mutuo per 140.000 euro per una durata di 20 anni da un ragazzo di 34 anni.

Facciamo presente che solitamente viene concesso un muto pari all’80% del valore dell’immobile.

l migliori mutui a tasso fisso per inizio novembre 2019 sono i seguenti:

Hello Bank! BNL Gruppo BNP Paribas: procedura on line; tasso fisso 0,85%, rata 634,53€; TAEG 0,99%;

BNL Gruppo BNP Paribas: procedura in filiale, tasso fisso 0,85%, rata 634,53€, TEAG 1,04%;

Credem Banca: procedura in filiale, tasso fisso 0,80%, rata 631,44€, TEAG 1,06%;

Crédit Agricole: procedura in filiale, tasso fisso 1,04%, rata 646,35€, TAEG 1,19%;

Banco Desio: procedura in filiale, tasso fisso 1,10%, rata 650,12€, TEAG 1,28%.

Mentre per il mutuo casa a tasso variabile le migliori offerte di novembre 2019, sono:

Cream banca: procedura in filiale, tasso variabile 0,35%, rata 603,89€, TEAG 0,63%;

Intesa Sanpaolo: procedura in filiale, tasso variabile 0,46%, rata 610,51€, TEAG 0,61%;

Hello Bank! BNL Gruppo BNP Paribas: procedura on line; tasso variabile 0,56%, rata 616,56€; TAEG 0,70%;

BNL Gruppo BNP Paribas: procedura in filiale, tasso fisso 0,56%, rata 612,56€, TEAG 0,74%;

Crédit Agricole: procedura in filiale, tasso variabile 0,68, rata 624,19€, TEAG 0,82%;

Unicredit: procedura in filiale, tasso fisso 0,70%, rata 625,11€, TEAG 0,84%.

