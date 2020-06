Il mutuo prima casa con il fondo di garanzia Consap diventa più conveniente, recentemente rifinanziato con il “decreto Crescita” n. 34 del 30 aprile 2019 articolo n. 19. Il fondo prevede la possibilità di accedere al fondo garanzia il cui gestore è la Consap per l’acquisto della prima casa o per interventi di ristrutturazione che prevedono un miglioramento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare.

Mutuo prima casa e fondo garanzia Consap

Un lettore ci chiede: Salve, mi chiamo Luca, cercando informazioni su internet per accedere al fondo garanzia Consap mi sono imbattuto nel vostro sito, vorrei sapere se fosse possibile avere informazioni a riguardo

Gentilissimo Luca,

per accedere a questi finanziamenti il richiedente deve recarsi presso le filiali convenzionate, trova qui le banche aderenti: elenco-banche-e-intermediari-finanziari-aderenti.

Poi dovrà compilare un modulo che sarà inviato telematicamente al Gestore dal soggetto finanziatore.

Per scaricare il modulo di richiesta al Fondo Consap, clicca qui

Garanzia ammissibili del Fondo

Sono ammissibili al fondo garanzia i mutui ipotecari erogati per l’acquisto per la prima casa o come sopra menzionati per la ristrutturazione della prima casa con un incremento dell’efficienza energetica. L’ammontare del finanziamento non deve superare i 250.000 euro. Sia il tasso di mutuo applicato per la concessione del prestito che le modalità di erogazione sono negoziabili con i finanziatori.

L’ammissione al Fondo di garanzia mutuo prima casa dipende dai soggetti finanziatori che dovranno decidere sull’erogazione del mutuo.

Inoltre, i finanziatori, si impegnano a non chiedere garanzie aggiuntive o assicurazioni in base alle normative vigenti, oltre l’ipoteca dell’immobile e alla garanzia totale fornita dallo stato.

Mutuo prima casa a garanzia dello Stato

Si tiene conto della priorità delle domande pervenute nella stessa giornata, preferendo i mutui a favore di giovani coppie coniugate con o senza figli, giovani con età inferiore a 35 anni, titolari di un rapporto di lavoro atipici, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, ecc.

Il 50% quale quota capitale

La garanzia del fondo è del 50% della quota capitale. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, diretta, incondizionate e non può essere revocata, ed è valida a decorrere dalla data di erogazione del mutuo.

Per approfondire l’argomento, consiglio di leggere: Mutuo a tasso fisso, corsa alla surroga e convenienza col fondo Consap copre il 50% del capitale

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube