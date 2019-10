Nadia Toffa, alla puntata di inizio mancano alcuni volti noti e scoppia la polemica

Ieri c’è stata la prima puntata del programma Le Iene, la prima puntata senza Nadia Toffa, volto ormai conosciuto e iconico del programma. Questa prima puntata è andata in onda e per ricordare la giornalista scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un male incurabile, sono accorsi ad omaggiarla tutte le iene che nel corso di queste 23 edizioni hanno fatto parte del programma, sia come conduttori che come inviati.

Parliamo di volti noti come Simona Ventura, Nicola Savino, Luciana Littizzetto, Fabio Volo, Victoria Cabello, Afef, Cristina Chiabotto e davvero tanti. Tra di essi, però, non si sono visti personaggi che hanno preso parte al programma come Ilary Blasi, Miriam Leone, Teo Mammucari, Luca Argentero. Per quale motivo non si saranno presentati?

Nonostante anche questi volti noti fossero tutti presenti nel video “Nadia, stiamo arrivando” nel quale veniva dato un anticipo di quello che sarebbe poi stata la puntata di ieri, di una certa importanza, dei 4 vip nemmeno l’ombra. Inutile dire che la loro assenza ad un momento così serio e delicato ha fatto discutere. Ma vediamo i motivi per cui gli stessi erano assenti a ricordare Nadia Toffa.

Nadia Toffa, assenti Ilary Blasi, Miriam Leone, Teo Mammucari e Luca Argentero per la prima puntata

Tutti e quattro, com’è facile intuire, non sono erano presenti durante la puntata di ieri perché avevano altri impegni lavorativi.

Da una parte abbiamo Ilary Blasi che nelle ultime storie Instagram ha mostrato di essere a Londra probabilmente per via di Eurogames, programma che sta attualmente conducendo il giovedì sera su Canale 5.

Poi, Miriam Leone ha esplicitamente fatto riferimento all’assenza dalla reunion scrivendo:

“Non ho potuto partecipare fisicamente perché mi trovo su un set a chilometri di distanza”.

L’unico a stare zitto e a non dire nulla sui social è Teo Mammucari, impegnato con le registrazioni dello show ‘Tu si que vales’.

Infine, Luca Argentero proprio in questi giorni sta promuovendo il film ‘Leonardo’ uscito di recente nelle sale, ha dedicato le ultime IG al ricordo di Nadia Toffa postando alcuni frammenti del filmato introduttivo mandato in onda a Le Iene.

Leggi anche:

Grazie a Nadia Toffa, Taranto ha un reparto Oncoematologico Pediatrico

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062