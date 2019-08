Nadia Toffa è morta: l’annuncio con un Twitter dai colleghi de Le Iene

Purtroppo era da più di un mese che non dava più sue notizie, il malore dal dicembre 2017, poi la lunga battaglia contro la malattia, ma poi la morte. Nadia Toffa, 40 anni, noto volto televisivo, è morta, lo annuncia la redazione de Le Iene con un commovente post su Facebook: “Hai combattuto a testa alta, con il sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino ad oggi”. Poi continuano, il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la nostra Toffa, la più tosta di tutti. Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta, il cancro. Non ci resta che sperare che tu sia riuscita a perdonare anche noi, che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto. Ed ecco che Le Iene piangono la loro dolce guerriera inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso potrebbe consolarci. Niente per noi sarà più come prima.

Nadia Toffa aveva raccontato a lungo la sua malattia sui social diventando un simbolo di forza e di tenacia per molti malati. Il suo ultimo post su Instagram risale a luglio, prima del peggioramento, anche se sofferente, sempre sorridente.

Addio Nadia.