Padre Maurizio Patriciello, il sacerdote di Caivano, simbolo della lotta della Terra dei Fuochi in Campania, celebrerà i funerali di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene morta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, a Brescia. Le dichiarazioni del Parroco confermano che Nadia ha voluto che fosse proprio lui a celebrare il suo funerale, e che va a Brescia a celebrarlo molto volentieri e con grande riconoscenza. Dichiara ancora il Parroco che ha il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della Terra dei Fuochi. La dichiarazione del Parroco è eloquente, riposa in pace Nadia, grazie per il bene che ci hai sempre voluto, il Signore ti accolga nel suo regno di luce e di pace, ti benedico.

La loro amicizia, la loro collaborazione, la Campania lì ringrazia.

Il parroco è Nadia Toffa si erano conosciuti durante la serie di video-reportage delle Iene nell’area compresa tra Napoli e Caserta avvelenata tra rifiuti tossici interrati. Nadia fu la prima a recarsi in Campania accedendo un faro nazionale sulla vicenda. Da lì in poi, e per molti anni, le Iene hanno seguito il caso e insieme a molti altri giornali nazionali locali l’emergenza all’attenzione del governo dell’epoca.

Negli anni successivi i servizi delle Iene, la trasmissione di Italia 1 non ha mai perso il caso con Nadia Toffa che si fece portavoce, e curò il dolore delle mamme della Terra dei Fuochi che avevano persi i figli piccoli per tumori.

A parte in televisione, il suo impegno ha portato a manifestazioni di protesta pacifica dei cittadini, sempre rispettosi e composti rispetto al dramma che in queste terre si continua a vivere, fino ad arrivare a quel fiume in piena che travolse Napoli.

Fra Patriciello e Nadia avevano ormai imparato a collaborare, il parroco ha spesso segnalato alla reporter delle Iene le emergenze rifiuti nella sua zona, uno degli ultimi pubblicati da Nadia su Instagram era proprio una denuncia del sacerdote circa dei rifiuti tossici sversati in strada.

Nadia Toffa è morta: l’annuncio con un Twitter dai colleghi de Le Iene