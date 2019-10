Nadia Toffa, il bellissimo gesto di Berlusconi per lei

La settimana scorsa c’è stato l’inizio della nuova edizione del programma Le Iene, questa volta, però senza Nadia Toffa. La giornalista, morta ad Agosto scorso, è venuta a mancare a causa di un tumore davvero troppo difficile da curare. C’è stata una prima puntata speciale in cui è stata ricordata da ben 100 ex iene, tra personaggi famosi e collaboratori. Ma per ricordare Nadia si è deciso di trasmettere un video che la stessa aveva registrato lo scorso Dicembre in cui c’è un aneddoto che non passa inosservato. Vediamo quale.

Quel bellissimo gesto di Berlusconi per Nadia Toffa

Il bellissimo gesto di cui vi vogliamo parlare risale a quando la giornalista si è sentita male, nel dicembre del 2017.

Berlusconi ha fatto partire un elicottero da Trieste per portarla all’ospedale San Raffaele, e le ha dato la sua stanza personale presso l’ospedale.

Nel video si vede tutta la spontaneità di Nadia nel dire che era stata molto grata per questo gesto che ha ricevuto, e le dicevano che, Silvio Berlusconi, chiedeva sempre informazioni sulle sue condizioni di salute.

Tra tutte le persone che avrebbe voluto rivedere o incontrare per la prima volta c’era proprio l’ex cavaliere.

La giornalista era molto curiosa di incontrarlo, per chiedergli, come mai aveva fatto questo gesto nei suoi confronti, visto che non si conoscevano personalmente.

Ha poi affermato di aver ricevuto anche una sua telefonata anonima, ma che all’inizio credeva fosse un imitatore, e non il vero Silvio Berlusconi.

Nadia Toffa e l’ultimo video messaggio

Il video ha commosso tutti e le stesse Iene hanno ammesso la difficoltà nel montarlo e nel mandarlo in onda.

Che dire, la mancanza di Nadia si sentirà tantissimo sicuramente e noi ci auguriamo che tutte le Iene possano sempre ricordarla e mandare avanti il programma seguendo la sua etica.

Leggi anche: 100 Iene ricordano Nadia Toffa, la commovente puntata di ieri

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062