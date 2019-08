Nadia Toffa: una guerriera fino alla fine, parla il suo oncologo

Sono molti coloro che hanno definito Nadia Toffa una guerriera con il sorriso, combattente e “Iena” visto che negli ultimi due anni ha combattuto, sempre con il sorriso, contro un terribile cancro che, alla fine, ha avuto la meglio su di lei.

La conduttrice delle Iene, però, non si è mai arresa anche quando tutto le andava contro e ha sempre continuato a combatte senza aver paura di guardare negli occhi la terribile malattia che, alla fine, l’ha uccisa.

Ha sempre chiamato la sua malattia per nome, senza paura: cancro, una parola che mette paura che terrorizza , ma una donna speciale come Nadia Toffa è sempre pronta alla battaglia anche quando tutto le rema contro. E così ha affrontato prima la crisi, poi l’intervento ed infine la chemioterapia e quando pensava di aver sconfitto il cancro, nel marzo 2018 la recidiva.

Alla fine a vincere è stato il cancro ma Nadia Toffa, morta a soli 40 anni, rimane l’esempio per tutti i malati di tumore, un simbolo per tutti i guerrieri che, come lei, combattono contro il tumore ogni giorno.

Il presidente dell’AOIM, Stefania Gori la descrive in questo modo: Nadia Toffa ha avuto un tipo di tumore per il quale la ricerca sta lavorando molto a livello internazionale, ma anche in Italia”,

L’oncologo Fabrizio Nicolis, anche presidente della Fondazione Aiom, svela che “Il messaggio più forte che è arrivato da Nadia Toffa è che non si è nascosta dietro la malattia, ha vissuto e convissuto con essa. È stata una Iena fino in fondo, la stessa determinazione che aveva nella sua professione l’ha avuta per combattere la malattia. Lei diceva spesso che voleva guardare la malattia negli occhi. E lo ha fatto. Ha avuto sempre un atteggiamento molto positivo e tale da aiutare e spronare i pazienti che si trovano a vivere la sua stessa esperienza”.

