Napoli – Atalanta sarà il match delle ore 19 di questa 10^ giornata ed è senza dubbio la partita di maggiore appeal di questa tornata di campionato. Un vero e proprio scontro Champions, tra la quarta e la terza in classifica. Scopriamo quali saranno tra Napoli – Atalanta, formazioni e pronostico.

Napoli – Atalanta: formazioni e pronostico da 1×2

Napoli – Atalanta si preannuncia come una sfida ricca di gol, con i padroni di casa abili nel gioco e desiderosi di riscattarsi da un pareggio deludente nella scorsa partita, spinti dal pubblico di casa per riprendersi il terzo posto e tornare in lotta per la vetta, mettendo pressione alla Juventus che giocherà poco dopo. Ma l’ Atalanta è in gran spolvero, con il miglior attacco della Serie A ed il pronostico sostanzialmente, in questo momento di stagione, pende quasi dalla loro parte. Per Napoli – Atalanta il pronostico è dunque quello di una gara con almeno 3 o 4 gol, ma scopriamo come si affronteranno e quali saranno in Napoli – Atalanta le formazioni.

Napoli – Atalanta: formazioni probabili

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. ALL.: Ancelotti. A DISP.: Ospina, Karnezis, Mario Rui, Tonelli, Elmas, Zielinski, Gaetano, Younes, Llorente, Milik.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, Rossi F., Palomino, Ibanez, Castagne, Ilicic, Pasalic, Arana, Barrow.

Non resta dunque che far parlare il campo, alle ore 19:00 allo stadio San Paolo, per Napoli – Atalanta e augurarsi di assistere ad uno dei match più divertenti di questa fase di campionato.

