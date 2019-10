Napoli, De Laurentiis: bufera con arbitro e VAR dopo l’Atalanta

Napoli, De Laurentiis e tutto l’ambiente azzurro si sono sentiti penalizzati e beffati dopo il match contro l’ Atalanta, terminato sul risultato di 2-2. La squadra di Ancelotti recrimina per un rigore negato a Llorente, sulla cui azione successiva si è sviluppato il pari dei bergamaschi.

Napoli e De Laurentiis: è bufera sull’arbitraggio

Aurelio De Laurentiis si è presentato polemico e piccato in conferenza stampa dopo il match terminato per 2-2 tra Napoli e Atalanta. Il giallo della questione è un rigore piuttosto plausibile che sarebbe dovuto esserci su Llorente, quando in area bergamasca, il difensore Kjaer lo avvinghia, disinteressandosi del pallone. Rigore non concesso, forse come attenuante, per l’ arbitro Irrati, un vistoso sbracciare (quasi sgomitare) dell’attaccante spagnolo che, tuttavia, ha solo preso posizione in area. La bufera col VAR scaturisce dal fatto che pochi secondi dopo l’ Atalanta, in ripartenza abbia pure segnato. Da lì è partito un lungo silent check col VAR per l’ arbitro e polemiche di panchina del SSC Napoli e giocatori in campo, con successiva espulsione di Ancelotti. Un episodio che pesa perchè nega due punti preziosi al Napoli che resta, così, dietro alla diretta concorrente Atalanta.

De Laurentiis in sala stampa non le manda a dire

“I soldi li mettiamo noi per questo calcio malato e abbiamo il diritto di sapere come funzionano le cose, senza che calino dall’alto. In sostanza chiedo rispetto e chiarezza, soprattutto a Nicchi e Rizzoli: che ci mettano la faccia. Loro diranno che ce la mettono, ma sono solo dei pessimi attori“.

Queste sono solo alcune delle parole a Sky di De Laurentiis dopo Napoli Atalanta, sulla questione dell’arbitraggio e del mancato intervento del VAR.

