Napoli, i delfini invadono il litorale e il Golfo: il mare ripulito dalla quarantena

In questi giorni di quarantena, il mare torna limpido un po’ dappertutto, torna limpido e trasparente come non lo abbiamo mai visto, in due zone in particolare si stanno vedendo questi grandi effetti, e sono la costa romagnola, Milano Marittima e un po’ tutta la Campania. In particolare sono tornati ad avvicinarsi alle città tonni e delfini.

La quarantena ripulisce il mare e tonni e delfini si avvicinano alle grandi città

Il mare è libero, non ci sono più disturbi per i pesci, il mare si è pulito e molte specie ittiche si stanno avvicinando per mangiare il nostro ottimo e abbondante pesce azzurro. L’emergenza dal Covid-19 ha portato tante problematiche e quante ne porterà ancora, ma sta facendo per un attimo rifiatare la natura riducendo di tanto lo smog e facendo respirare la natura.

In particolare in Campania, il fermo di tutte le attività con conseguente fermata di industrie e commercio in generale, ha fatto si che andasse a vantaggio dell’atmosfera e dell’ambiente in modo che l’atmosfera e l’ambiente nel territorio napoletano ha potuto riacquistare tutto il suo splendore.

Addirittura le zone più trascurate e negative di Napoli, parliamo di Villaggio Coppola, Licola, Varcaturo e Nisida, ci si può godere di un mare davvero cristallino e ammirare un vero spettacolo dal vivo, come vedere branchi di delfini sguazzare e saltare in un mare azzurro davvero spettacolare, sembra stare in una favola.

Questo spettacolo dei delfini e del mare così azzurro e cristallino è una cosa che vorremmo vedere sempre, durante tutto l’anno, ma purtroppo già sappiamo che l’uomo tornerà e la natura, quella che stiamo vedendo in questi giorni, sparirà, ed è un vero peccato.

Basta farsi un giro e guardare il mare delle zone che abbiamo citato prima, tornato limpido e pulito perché l’uomo è lontano e non lo può inquinare. Purtroppo quando si ritornerà alla normalità, tutto ritornerà negativamente come prima, bisognerebbe cambiare la mentalità della gente imparando a rispettare la natura e a non pensare di dominarla.

