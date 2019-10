Napoli – Verona sarà il match della giornata numero 8 di Serie A che vedrà la squadra azzurra contrapporsi ai rivali scaligeri al San Paolo, nelle mura amiche, dopo la trasferta, della scorsa giornata, a Torino, terminata con un deludente o a o. Scopriamo quali saranno per Napoli – Verone le probabili formazioni.

Napoli – Verona: probabili formazioni e dubbi per Ancelotti

E’ un match storicamente dal sapore di accesa rivalità, più campanilistica che non prettamente sportiva, quella tra Napoli e Verona, ma sulla carta potrebbe non essere gara così complessa per il team di Ancelotti, sebbene per il tecnico potrebbero esserci più dubbi da sciogliere. Ancelotti dovrà, infatti, valutare le condizioni dei diversi calciatori impiegati con le loro nazionali, qualcuno acciaccato come il messicano Lozano colpito duro nel match con Panama. Ma soprattutto vagliare la situazione di Lorenzo Insigne, ultimamente un po’ scontento, con lui anche i tifosi che non hanno ben capito il rapporto tra il calciatore di Frattamaggiore e l’allenatore. In più, c’è Milik che chiede necessariamente spazio, offuscato un po’ dall’acquisto di Llorente. Di favorevole c’è, invece, il rientro dalla squalifica del pilastro difensivo Kalidou Koulibaly. Vediamo, dunque, nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli e Verona.

Napoli – Verona: probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne, Milik, Mertens.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni; Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

Nelle file azzurre indisponibili, Hysaj, Tonelli, Maksimovic e Mario Rui. Per il Verona sono out Badu, Bessa e Pazzini.

