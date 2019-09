È nato l’Airbnb delle barche permettendo di passare una notte su uno yacht lussuoso a prezzi non proibitivi. L’idea di ideare un sito come Airbnb, ma per le barche, è venuta al genovese Walter Vassallo, creando Letyourboat. Vassallo ha avuto un’idea innovativa, guardando in una direzione in cui gli altri non hanno guardato. Walter Vassallo, grazie alla sua passione del mare e ad una laurea in economia marittima dei trasporti, ha creato uno startup unico al mondo, con cui affitta online cabine di barche a prezzi abbordabili, per passare sia a notte sia il giorno a bordo di uno yacht, anziché in albergo. Il bed & breakfast diventa il bed & boat. Insomma ha creato l’Airbnb delle barche, con un sito denominato Letyourboat.

Letyourboat: che cosa è

Vassallo spiega che la piattaforma che ha creato è molto simile alla piattaforma di Airbnb, in questa invece di offrire case si offre un soggiorno di almeno 1 giorno, su imbarcazioni che sono delle vere e proprie suite galleggianti. Anche Letyourboat. permette l’incontro tra il mercato dell’offerta, composto da armatori e società di charter, e il mercato della domanda, composta da con i viaggiatori. Si tratta di un modo facile e sicuro per stare a bordo bypassando la stagionalità ma anche di un rivoluzionario concetto di ospitalità e di ricettività turistica.

Vassallo specifica che il sito offre la possibilità di due tipologie di soggiorno: il semplice pernottamento a bordo ormeggiati in marina, con la barca in banchina con il confort e il fascino che uno yacht offre; oppure la possibilità di uscire in mare e fa re una mini crociere senza limite di giorni. Inoltre sullo yacht è possibile usufruire di diversi servizi dalla cena ai corsi di yoga.

Letyourboat: il nuovo mercato del turismo marittimo per passare una notte su uno yacht

Ancora oggi, il mercato del turismo nautico è ancorato a concezioni obsolete. Molti individui credono che noleggiare una barca abbia un costo eccessivo e che soprattutto sia un bene da utilizzare solo nella bella stagione. Finora l’idea di utilizzare le barche per un soggiorno all’ormeggio non era affiorata a nessuno. Dall’altro canto, da parte dell’offerta, le società di charter lavorano principalmente offrendo un noleggio settimanale nell’alta stagione, non sfruttando al massimo la redditualità della loro flotta, sostenendo in questi casi costi di gestione e manutenzioni molto alti. Inoltre, bisogna anche tener presente che un armatore spesso non vive vicino a dove è ormeggiata la sua barca. Quindi si è creato, tramite l’organizzazione del sito, un servizio scacciapensieri, in cui le attività di check-in, check-out e di pulizia di bordo sono organizzate e delegate alla marina o a società che offrono servizi ad hoc.

