Cosa accade al titolare di indennità di disoccupazione nel momento che presenta domanda di pensione? Bisogna comunicare qualcosa all’INPS? E necessario presentare qualche rinuncia scritta alla Naspi per avere diritto alla decorrenza della pensione di vecchiaia? Cerchiamo di risolvere il dubbio di un lettore.

Naspi e pensione di vecchiaia

Un lettore, per sua moglie, scrive chiedendo:

Mia moglie e titolare di naspi ma ha fatti domanda di pensionamento di vecchiaia il 12/7( 01 AGOSTO IN VIGORE)come funziona la cosa tenendo presente che ha ricevuto la naspi a luglio,( quella di giugno) , la naspi si interrompe automaticamente e subentra la pensione di vecchiaia oppure bisogna comunicare qualche cosa all’INPS???. Grazie e cordiali saluti

Per chi raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi decade. Non è necessario presentare domanda di pensione, quindi, visto che la Naspi decade al raggiungimento dei requisiti di accesso. E la decadenza è automatica, senza bisogno di comunicare nulla all’INPS.

Nel caso di sua moglie, però, mi sorge un dubbio. Avendo presentato domanda di pensione il 12 luglio è molto improbabile che la liquidazione della pensione avvenga dal 1 agosto o anche dal 1 settembre… i tempi dell’INPS nella gestione delle pratiche di pensione sono piuttosto lunghi e se prima dell’emergenza sanitaria si parlava di un’attesa di 4 mesi almeno, probabilmente con l’emergenza in corso i tempi si allungheranno ulteriormente.

Ferma restando la decorrenza della pensione di sua moglie al 1 agosto 2020, probabilmente i primi pagamenti della stessa non arriveranno nell’immediato. Quando sarà liquidata la pensione però, partendo il diritto dal 1 agosto, le saranno riconosciuti tutti gli arretrati spettanti.

Il mio dubbio riguarda, invece, il fatto che la Naspi potrebbe continuare ad essere erogata magari fino alla liquidazione della pensione e in questo caso, di fatto, si andrebbe a sovrapporre al trattamento pensionistico (anche se poi liquidato in ritardo) e l’INPS potrebbe chiedervi la restituzione della somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione da agosto in poi.

