Il decreto Agosto ha prorogato quanto già contenuto nel decreto Rilancio, allungando i termini per beneficiare dei due mesi in più di Naspi. Mentre con il decreto Rilancio, infatti, il prolungamento della Naspi riguardava le indennità in scadenza tra il 1 marzo ed il 30 aprile 2020, con il Decreto Agosto sono state coinvolte nel prolungamento anche le indennità in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno 2020. La cosa ha creato non poca confusione tra i disoccupati che stanno fruendo della misura, desiderosi di sapere se rientrano nel prolungamento oppure no.

Prolungamento Naspi

In questo articolo, quindi, provvederò a rispondere ad una serie di domanda di lettori che vogliono sapere se gli spetta o meno il prolungamento di 2 mesi della misura.

Buonasera, sono Alessandra e mi è scaduta la Naspi in data 14 Luglio 2020.

Vorrei sapere se rientro nel decreto di Agosto (non credo) e comunque se ci sono in vista ulteriori proroghe Naspi. Vi saluto cordialmente

Purtroppo nel prolungamento del Decreto Agosto non rientra visto che coinvolge soltanto le indennità in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno. Se ci saranno ulteriori proroghe, al momento, non ci è dato saperlo ma è molto probabile che il prolungamento dello stato di emergenza porti in governo ad adottare ulteriori misura anche per dopo l’estate.

Il 13/9 finisco di percepire i 15 mesi della naspi posso chiedere un rinnovo o devo chiedere reddito di cittadinanza .grazie

Una volta scaduta la Naspi non può essere rinnovata se non si sono svolti altri lavori. Credo che la via per lei sia quella di richiedere il reddito di cittadinanza se è in possesso dei requisiti necessari

Grazie siete stati gentili e molto chiari…purtroppo non rientro per poco nel decreto naspi agosto in quanto la naspi mi è cessata il 19 luglio. Se dovessero fare decreto al 31 agosto posso usufruire del prolungamento naspi anche se non la percepisco più?

Il prolungamento della Naspi spetta in quanto la misura è scaduta (e quindi non si percepisce più). Se dovesse esserci un nuovo decreto che prorogherà la Naspi ulteriormente coinvolgendo coloro che hanno avuto la scadenza tra il 1 luglio ed il 31 agosto senza dubbio spetterà anche a lei.

Salve, Ho finito la naspi il 27/02/2020…. E fino ad oggi sono disoccupata..

Posso richiedere qualche altro mese di naspi.

Grazie per la collaborazione

E buon lavoro

Purtroppo con quanto previsto attualmente il prolungamento spetta soltanto a coloro che hanno visto la propria Naspi in scadenza tra il 1 marzo ed il 30 giugno. Essendo la sua misura scaduta a febbraio, prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria, non rientra nella proroga.

Leggi anche:Prolungamento Naspi, quando si rientra nei 2 mesi in più del decreto Agosto?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube